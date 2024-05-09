Олусегун о Дани Алвесе: «Нравилась его игра, беру пример с него. Лучший правый защитник в мире»

Теги премьер-лига Россия Дани Алвес Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун высказался об игре на позиции правого защитника в «Краснодаре».

«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать все, что в моих силах.

Мне нравилась игра Дани Алвеса. Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», – сказал Олусегун.

Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. В этом сезоне на его счету 24 матча в Мир РПЛ, три мяча, а также три голевые передачи.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ля его имя,как заклинание из Гарри Поттера..
+3
0
+3
Ты главное в клубах девушек по пьяни в туалет не води. А то имя у тебя для них обнадеживающее, а ты там вдруг Алвеса включишь)...
+2
-1
+1
Менди о Дани Алвесе: беру пример с него
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий