Олусегун о Дани Алвесе: «Нравилась его игра, беру пример с него. Лучший правый защитник в мире»
Олакунле Олусегун высказался об игре на позиции правого защитника в «Краснодаре».
«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать все, что в моих силах.
Мне нравилась игра Дани Алвеса. Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», – сказал Олусегун.
Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. В этом сезоне на его счету 24 матча в Мир РПЛ, три мяча, а также три голевые передачи.