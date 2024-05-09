Олусегун о Дани Алвесе: «Нравилась его игра, беру пример с него. Лучший правый защитник в мире»

Олакунле Олусегун высказался об игре на позиции правого защитника в «Краснодаре».

«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать все, что в моих силах.

Мне нравилась игра . Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», – сказал Олусегун.

играет за « » с 2022 года. В этом сезоне на его счету 24 матча в Мир , три мяча, а также три голевые передачи.