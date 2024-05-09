14-летний Салливан подписал контракт с «Филадельфией». Хавбек перейдет в «Ман Сити» после 18-летия
«Филадельфия Юнион» подписала контракт с 14-летним Каваном Салливаном.
По данным ESPN, «Юнион» подписала с 14-летним полузащитником самый крупный контракт в МЛС среди доморощенных игроков.
Кроме того, клуб договорился о переходе Салливана в «Манчестер Сити» после того, как игроку исполнится 18 лет в 2027 году.
Ранее The Athletic сообщал, что «горожане» планируют трансфер Салливана за 5 млн долларов с учетом бонусов, а также об интересе к игроку со стороны «Реала», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
Старший брат Кавана, 20-летний Куинн, является игроком «Филадельфии» с 2021 года.
«Я всегда хотел начать здесь свою карьеру, потому что это мой дом, и я всегда был в стороне от игр Куинна, а также бывал на территории клуба, когда здесь работал мой дядя. Меня всегда вдохновляло желание играть здесь, а эти болельщики – особенные», – сказал Салливан в интервью ESPN.