14-летний Салливан подписал контракт с «Филадельфией». Хавбек перейдет в «Ман Сити» после 18-летия

«Филадельфия Юнион» подписала контракт с 14-летним Каваном Салливаном.

По данным ESPN, « » подписала с 14-летним полузащитником самый крупный контракт в среди доморощенных игроков.

Кроме того, клуб договорился о переходе Салливана в « » после того, как игроку исполнится 18 лет в 2027 году.

Ранее The Athletic сообщал, что «горожане» планируют трансфер Салливана за 5 млн долларов с учетом бонусов, а также об интересе к игроку со стороны «Реала», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Старший брат Кавана, 20-летний Куинн, является игроком «Филадельфии» с 2021 года.

«Я всегда хотел начать здесь свою карьеру, потому что это мой дом, и я всегда был в стороне от игр Куинна, а также бывал на территории клуба, когда здесь работал мой дядя. Меня всегда вдохновляло желание играть здесь, а эти болельщики – особенные», – сказал Салливан в интервью ESPN.