Дармштадт – Хоффенхайм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Дармштадт и Хоффенхайм в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Штадион ам Белленфалльтор».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Дармштадт – Хоффенхайм
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Дармштадт
- Вольфсбург – Дармштадт : 3 – 0
- Дармштадт – Хайденхайм : 0 – 1
- Кельн – Дармштадт : 0 – 2
- Дармштадт – Фрайбург : 0 – 1
- Майнц – Дармштадт : 4 – 0
Последние матчи Хоффенхайм
- Хоффенхайм – РБ Лейпциг : 1 – 1
- Бохум – Хоффенхайм : 3 – 2
- Хоффенхайм – Боруссия М : 4 – 3
- Майнц – Хоффенхайм : 4 – 1
- Хоффенхайм – Аугсбург : 3 – 1
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