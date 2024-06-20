Матчи сборной Англии на Евро 2024

Новый турнир, и новые надежды. Сборная Англии стала чемпионом мира в 1966 году и с тех пор никак не может что-то выиграть. Каких только имен не было за эти десятилетия в составе англичан, сплошь звезды, но то «рука бога», то злосчастные серии пенальти, в том числе, и в домашнем финале против итальянцев на Евро 2020. У тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в карьере тоже был неудачно исполненный одиннадцатиметровый удар. Многие говорят о проклятии. Но сейчас предоставляется еще один шанс, тем более символично будет выиграть в Германии, чья сборная не раз досаждала англичанам. В группе C соперники сборные Словении, Дании и Сербии.

Групповой этап. Тур 1

16 июня. 22:00. Сербия — Англия (0:1), Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Групповой этап. Тур 2

20 июня. 19:00. Дания — Англия (1:1), Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

Групповой этап. Тур 3

25 июня. 22:00. Англия — Словения, Кельн Штадион, Кельн

В этом квартете нужно занимать первое место, любое другое будет воспринято с недоумением. Сборная Англии один из претендентов на победу в турнире. Время начала матчей указано московское.