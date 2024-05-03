Форвард «Вест Хэма» Антонио о гонке в АПЛ: «Если все решится в последнем туре, «Арсенал» выиграет. Мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Сити» 

Микаил Антонио оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ.

«Если все будет решаться в последнем туре, думаю, « » выиграет титул.

В последнем матче сезона у нас тоже будет мотивация, мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с « », – сказал форвард « ».

После 35 матчей «Арсенал» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко, при этом у «горожан» на игру меньше.