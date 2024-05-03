Форвард «Вест Хэма» Антонио о гонке в АПЛ: «Если все решится в последнем туре, «Арсенал» выиграет. Мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Сити» 

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Микаил Антонио Футбол

Микаил Антонио оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ.

«Если все будет решаться в последнем туре, думаю, «Арсенал» выиграет титул.

В последнем матче сезона у нас тоже будет мотивация, мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Ман Сити», – сказал форвард «Вест Хэма».

После 35 матчей «Арсенал» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко, при этом у «горожан» на игру меньше.

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4 комментария
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Дай бг чтоб у ребят получилось, что тут сказать еще)
И у молотков с сити и у Арсенала с мю)
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Мда… Скорее вас Челси хлопнет в следующем туре и с еврокубками вы попрощаетесь.
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Это тот самый Антонио, который обещал, что Вест Хэм закончит сезон выше Ливерпуля ,а потом извинялся?)
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