Форвард «Вест Хэма» Антонио о гонке в АПЛ: «Если все решится в последнем туре, «Арсенал» выиграет. Мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Сити»
Микаил Антонио оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ.
«Если все будет решаться в последнем туре, думаю, «Арсенал» выиграет титул.
В последнем матче сезона у нас тоже будет мотивация, мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Ман Сити», – сказал форвард «Вест Хэма».
После 35 матчей «Арсенал» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко, при этом у «горожан» на игру меньше.
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