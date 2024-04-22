Грузия подаст заявку на финал ЛЧ 2028 года: «Хотим построить в Тбилиси стадион на 70 000 зрителей»

Премьер-министр Грузии заявил о намерении провести финал Лиги чемпионов.

«Хотим анонсировать важный мегапроект, который касается спорта, а точнее футбола и регби. Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который будет обслуживать эти два вида спорта. Он будет рассчитан на 70 000 зрителей, будет стадионом высочайших международных стандартов, который даст нам возможность принимать в нашей столице матчи высочайшего ранга, включая финал чемпионов.

Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Политик также отметил, что арена будет спроектирована по английской модели, то есть без беговых дорожек, что позволит зрителям быть ближе к полю.

Строить стадион планируется на территории, прилегающей к новому международному аэропорту на окраине Тбилиси, который должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года.

Строительство аэропорта, как отметил Кобахидзе, будет способствовать грамотной загрузке нового стадиона.