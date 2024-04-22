Грузия подаст заявку на финал ЛЧ 2028 года: «Хотим построить в Тбилиси стадион на 70 000 зрителей»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА стадионы Политика ТАСС Футбол

Премьер-министр Грузии заявил о намерении провести финал Лиги чемпионов.

«Хотим анонсировать важный мегапроект, который касается спорта, а точнее футбола и регби. Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который будет обслуживать эти два вида спорта. Он будет рассчитан на 70 000 зрителей, будет стадионом высочайших международных стандартов, который даст нам возможность принимать в нашей столице матчи высочайшего ранга, включая финал Лиги чемпионов.

Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Политик также отметил, что арена будет спроектирована по английской модели, то есть без беговых дорожек, что позволит зрителям быть ближе к полю.

Строить стадион планируется на территории, прилегающей к новому международному аэропорту на окраине Тбилиси, который должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года.

Строительство аэропорта, как отметил Кобахидзе, будет способствовать грамотной загрузке нового стадиона.

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6 комментариев
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))) да конечно, будут вам, особенно после принятия закона об ИА))) спорт же в не политики
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Молодцы
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На Динамо Тбилиси там ходят 10к максимум.
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интересно, зачем Тбилиси ещё один большой стадион?
и так же два крупных есть
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Ответ Under
интересно, зачем Тбилиси ещё один большой стадион? и так же два крупных есть
Про стадион забудется, а закон об инагентов тем временем втихаря примется, и поздно будет.
Обычные обещанки, что бы приглушить негативную новость.
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