Грузия подаст заявку на финал ЛЧ 2028 года: «Хотим построить в Тбилиси стадион на 70 000 зрителей»
Премьер-министр Грузии заявил о намерении провести финал Лиги чемпионов.
«Хотим анонсировать важный мегапроект, который касается спорта, а точнее футбола и регби. Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который будет обслуживать эти два вида спорта. Он будет рассчитан на 70 000 зрителей, будет стадионом высочайших международных стандартов, который даст нам возможность принимать в нашей столице матчи высочайшего ранга, включая финал Лиги чемпионов.
Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Политик также отметил, что арена будет спроектирована по английской модели, то есть без беговых дорожек, что позволит зрителям быть ближе к полю.
Строить стадион планируется на территории, прилегающей к новому международному аэропорту на окраине Тбилиси, который должен быть введен в эксплуатацию до конца 2028 года.
Строительство аэропорта, как отметил Кобахидзе, будет способствовать грамотной загрузке нового стадиона.
и так же два крупных есть
Обычные обещанки, что бы приглушить негативную новость.