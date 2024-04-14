«Слован» стал чемпионом Словакии в 6-й раз подряд

Теги Лига чемпионов УЕФА высшая лига Словакия Жилина Слован Братислава Футбол

Чемпионом Словакии в 6-й раз подряд стал братиславский «Слован».

Команда завоевала титул досрочно, за пять туров до конца соревнования. Это шестое чемпионство клуба подряд.

«Слован» в 14-й раз выиграл чемпионат Словакии (1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). У ближайшего преследователя «Жилины» 7 титулов.

Победа в национальном чемпионате обеспечила «Словану» место в первом отборочном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

3 комментария
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Тренирует команду Владимир Вайс
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Что-то напоминает.
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У Зенита тоже 6-е подряд чемпионство на подходе😐
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