«Рома» не может забить «Лацио» 4 матча подряд. Букмекеры дают 3.70 на продление тренда

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«Рома» примет «Лацио» в 31-м туре Серии А.

В четырех последних личных встречах команды забили всего три мяча на двоих.

Все три гола забил «Лацио», трижды победив с одинаковым счетом – 1:0. Еще одна игра завершилась вничью – 0:0.

Поставить на то, что «Рома» не забьет «Лацио» в пятой игре подряд можно с коэффициентом 3.70. На тотал голов в матче меньше 1,5 дают 3.00, на тотал меньше 2,5 – 1.69.

Встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:00 мск.

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