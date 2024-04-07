Сухой не назначил пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку Андраде
Судьи не назначили пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку.
Петербуржская команда принимает «Балтику» в 23-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).
На 31-й минуте форвард хозяев Матео Кассьерра бил головой с близкого расстояния. Вратарь гостей Евгений Латышонок отразил удар, а затем еще раз отбил мяч, валившийся вниз.
После этого мяч отскочил в руку защитника калининградцев Кевина Андраде. Арбитр Алексей Сухой принял решение не назначать 11-метровый в этой ситуации.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
P.S. Но вот если бы это была рука зенитовца во вратарской площади Зенита, то тогда, конечно, да ))
А ручное кдк скажет что все ОК и так можно, вот увидите
оставьте это для тарасят
ВАР вообще есть на матчах?