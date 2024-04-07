Сухой не назначил пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку Андраде

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Балтика Алексей Сухой Матео Кассьерра Евгений Латышонок Кевин Андраде Футбол

Судьи не назначили пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку.

Петербуржская команда принимает «Балтику» в 23-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). 

На 31-й минуте форвард хозяев Матео Кассьерра бил головой с близкого расстояния. Вратарь гостей Евгений Латышонок отразил удар, а затем еще раз отбил мяч, валившийся вниз.

После этого мяч отскочил в руку защитника калининградцев Кевина Андраде. Арбитр Алексей Сухой принял решение не назначать 11-метровый в этой ситуации. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

25 комментариев
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Положа руку на сердце, это не пенальти.

P.S. Но вот если бы это была рука зенитовца во вратарской площади Зенита, то тогда, конечно, да ))
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Сейчас эксперты скажут, что Алип смотрел испепеляющим взглядом на игрока Балтики и тем самым влиял на него, так что играть рукой можно было.
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В гениальной студии матчтв судья Лапочкин сказал, что мяч вообще попал в руку Алипу, и гол надо было отменять, если бы он был. Через пару часов студия Черданцева скажет, что нужно было поставить пенальти в ворота Зенита за игру рукой казаха
+11
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Ответ SMART789
Надо сменить чемпиона, если для этого надо будет нести мячи руками с центра поля это будет согласовано и одобрено лишь бы сдержать ФК Зенит А ручное кдк скажет что все ОК и так можно, вот увидите
Так мы уже слышали от ЭСК : Контакт руки с мячом не наказуемым(С)
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-2
+10
Надо сменить чемпиона, если для этого надо будет нести мячи руками с центра поля это будет согласовано и одобрено лишь бы сдержать ФК Зенит

А ручное кдк скажет что все ОК и так можно, вот увидите
+19
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+9
Соперники Зенита имеют право играть рукой, хоть в совей штрафной, хоть в штрафной Зенита. ЭСК выпустил по этому поводу свое заявление по итогам матча со Спартаком. Хорошо что позволяют выходить на матч в полном составе, пока.
+12
-5
+7
чистый пенальти
+16
-10
+6
Ответ luu
Да если честно, то это и не пенальти, не надо набрасывать.
По новым правилам - если совсем опасно у ворот... если мяч прямо уже на линии - руками могут играть все 11 игроков, но только чтобы предотвратить гол
+8
-3
+5
Зенит все купил. Расходимся
+5
-1
+4
Рука не оторвана-значит в естественном положении -КДК-Радимов мы всё помним
+5
-2
+3
мужики, ну такие пенальти нам не нужны..!
оставьте это для тарасят
+6
-3
+3
Повезло Сухому, а то бы у Спартака, как опер - упал намоченный
+4
-2
+2
Так за то в Грозном точно такой же назначили.
ВАР вообще есть на матчах?
+7
-5
+2
Мы не Спартак, слава Богу, нам такие пенальти не нужны...
+3
-1
+2
Это уже тот самый знаменитый админ ресурс Зенита, или еще нет?
+7
-5
+2
Ответ Алексей Мясников
Так за то в Грозном точно такой же назначили. ВАР вообще есть на матчах?
Вообще разные ситуации: Тодорович выносил мяч, который летел в ворота, а в Андраде попал Латышонок, который выбивал мяч из ворот.
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Положа руку на сердце, это не пенальти. P.S. Но вот если бы это была рука зенитовца во вратарской площади Зенита, то тогда, конечно, да ))
Так там эксперт на МатчТВ говорит вообще гол если был бы его отменять надо было, типа это Алип играл рукой и после каждого повтора где четко видно руку Андраде говорит, ну там подмышка и вообще не понятно и плохо видно 🤦‍♂️🤣
+1
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Ответ АланСмити
Сейчас эксперты скажут, что Алип смотрел испепеляющим взглядом на игрока Балтики и тем самым влиял на него, так что играть рукой можно было.
Уже сказали, типа Алип там нарушал🤣🤣🤣
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Игрока Балтики сложно в чем то обвинить, но максимальная близость линии ворот могла бы повлиять на назначение пенальти
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Ответ amur.
По новым правилам - если совсем опасно у ворот... если мяч прямо уже на линии - руками могут играть все 11 игроков, но только чтобы предотвратить гол
🤣 это для тех кто против Зенита играет а нам можно так или
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