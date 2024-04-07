Сухой не назначил пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку Андраде

Судьи не назначили пенальти в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку.

Петербуржская команда принимает «Балтику» в 23-м туре Мир (1:0, первый тайм).

На 31-й минуте форвард хозяев бил головой с близкого расстояния. Вратарь гостей отразил удар, а затем еще раз отбил мяч, валившийся вниз.

После этого мяч отскочил в руку защитника калининградцев Кевина Андраде. Арбитр Алексей принял решение не назначать 11-метровый в этой ситуации.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»