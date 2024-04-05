Караваев о «Спартаке»: «Зенит» играл полуротационным составом, в гостях, но все равно победил. Приятно выигрывать у принципиального соперника»

Вячеслав Караваев прокомментировал победу над «Спартаком».

«Зенит» победил « » (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Какие эмоции от волевой победы над «Спартаком» в Кубке России?

– Хорошие! Приятно выигрывать у принципиального соперника.

У нас был полуротационный состав, играли в гостях, но все равно победили – дома в ответном матче нам полегче будет. Да, первый тайм был неудачный.

С учетом плотного графика вышли играть в пять защитников, чтобы перестроиться, если что-то пойдет не так. Так и получилось.

Сейчас у нас три матча за девять дней, но всегда круче играть, чем тренироваться. Эмоционально, когда претендуешь на титулы, тоже устать невозможно.

– Педро после дубля в ворота «Спартака» стал новой звездой РПЛ?

– Посмотрим. Это его первые голы за «Зенит» в официальных матчах и первая игра без замен.

Но он молодец – вытянул игру. Один в один здорово действует – я чувствовал, когда надо уйти в центр, чтобы освободить ему зону.

Команда играет, когда думаешь не только за себя, но и за своего партнера, – сказал футболист « » .