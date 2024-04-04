Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Квинси расстроен происходящим. Есть договоренность с юристами, что мы не комментируем дело»
Олег Малышев прокомментировал ситуацию с арестом Квинси Промеса в ОАЭ.
– Кто и как принимал решение о том, что Промес едет на сборы в Эмираты, учитывая аварию, которая произошла до начала сборов?
– Ситуация с Промесом такая... Я отчасти поэтому не рвался общаться, потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу.
Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы не комментируем хронологию событий и детали. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать.
– Вы понимаете, что с большой долей вероятности Промес уже провел свой последний чемпионат?
– Я очень надеюсь, что еще не провел.
– Есть ли с ним связь?
– Да.
– Каково его состояние?
– Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.
– Есть ли понимание, когда состоится заседание суда?
– У меня есть, но не могу комментировать детали, – сказал гендиректор «Спартака».
Что нового у Промеса: сидит в камере на 20 человек, побрили налысо
просто смешно такое читать!
Возник в Спартаке из ниоткуда, по отчеству его нигде стараются не называть почему-то
Про которого в Спартаке не было слышно
Но он почему-то был полным тезкой авторитета Михася из Солнцевской ОПГ
Я давно говорю, что Спартак со времён романцева под бандитами и рыбак и есть главный виновник всего бардака. Заглотил крючок от бандитов за свои липовые победы, а потом с крючка уже не слез
Убийство Нечаевой было началом передела
«
Малышев»:
На морском песочке - я Зарему встретил...
В розовых чулочках - талия в корсете.
Да-да-да-да-да-да-да-да...
Эх, в розовых чулочках...
Да-да-да-да-да-да-да-да...
Эх, талия в корсете.
Вдруг патруль - облава.
Заштормило море.
До свиданья, Промес.
Я вернуся - вскоре.
До свиданья, Промес...
Я вернуся - вскоре...
Где же ты - Зарема:
с кем теперь гуляешь?
Одного - целуешь...
А мене - кусаешь...
тю-тюр-тю-тюр...
Одного целуешь...
тю-тюр-тю-тюр...
А мене - кусаешь...