Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Квинси расстроен происходящим. Есть договоренность с юристами, что мы не комментируем дело»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

Олег Малышев прокомментировал ситуацию с арестом Квинси Промеса в ОАЭ.

– Кто и как принимал решение о том, что Промес едет на сборы в Эмираты, учитывая аварию, которая произошла до начала сборов?

– Ситуация с Промесом такая... Я отчасти поэтому не рвался общаться, потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу.

Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы не комментируем хронологию событий и детали. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать.

– Вы понимаете, что с большой долей вероятности Промес уже провел свой последний чемпионат?

– Я очень надеюсь, что еще не провел.

– Есть ли с ним связь?

– Да.

– Каково его состояние?

– Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.

– Есть ли понимание, когда состоится заседание суда?

– У меня есть, но не могу комментировать детали, – сказал гендиректор «Спартака».

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27 комментариев
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расстроен он)
просто смешно такое читать!
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+18
Расстроен??? А что случилось?
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Ответ Александр Васильев
расстроен он) просто смешно такое читать!
Ты расстраиваешь наркоторговцев, когда пишешь такое!
+6
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Читкатило, наверное, тоже был расстроен((
+7
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+4
Спартак имеет полное право разорвать контракт, но продолжает закапывать свою репутацию. Хотя казалось бы глубже некуда.
+7
-3
+4
Меня интересует, почему этот Малышев имеет отчество Александрович и кем ему приходится Александр Малышев из питерской Малышевской ОПГ, на лидера которой он похож как сын на отца

Возник в Спартаке из ниоткуда, по отчеству его нигде стараются не называть почему-то
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Ну прямо дракончик из анекдота, который маму и папу убил, а теперь "Сиротиииинушка". Расстраиваться раньше надо было.
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Ответ Глебов Илья
сами подставили Промеса клоуны
Нечего было наркотой торговать. А так отсидел бы только 1,5 года
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Ответ Глебов Илья
сами подставили Промеса клоуны
вложили ему в руки нож и перевели с его карт деньги на перевоз наркоты? вы все-таки удивительные сектанты))
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Ответ Оператор Дзюбы
там уже целое опг вырисовывается
До этого в совет директоров Спартака и Лукойла входил Михайлов Сергей Анатольевич

Про которого в Спартаке не было слышно

Но он почему-то был полным тезкой авторитета Михася из Солнцевской ОПГ

Я давно говорю, что Спартак со времён романцева под бандитами и рыбак и есть главный виновник всего бардака. Заглотил крючок от бандитов за свои липовые победы, а потом с крючка уже не слез

Убийство Нечаевой было началом передела
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Ответ Wiley Fox
https://www.sports.ru/football/person/oleg-malyshev-manager/ ---- Спортс в тегах тоже соблюдает конспирацию Ничего не известно про гендиректора Спартака Прямо капитан Немо Менеджер, ахах
Буквально две минуты гугления и можно узнать, что Малышев работал в российском офисе PwC, был партнером. Не ленись.
+1
-1
0
Ответ Wiley Fox
Меня интересует, почему этот Малышев имеет отчество Александрович и кем ему приходится Александр Малышев из питерской Малышевской ОПГ, на лидера которой он похож как сын на отца Возник в Спартаке из ниоткуда, по отчеству его нигде стараются не называть почему-то
там уже целое опг вырисовывается
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Ответ Глебов Илья
сами подставили Промеса клоуны
Всем же адекватным было понятно, что он не ладит с законом. Надо было думать головой, когда подписывали его.
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Ответ serginn
Расстроен??? А что случилось?
"Снег" растаял 😊
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Ответ Александр Васильев
расстроен он) просто смешно такое читать!
Смешно тебе?
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Вот вместо того, чтобы писать язвительные комментарии, просто представьте себе состояние человека собственноручно потерявшего свободу, карьеру, мечту...и вам станет чуточку легче от мысли, что бумеранг с..ка работает!
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Любимая песня Малышева:

«
Малышев»:
На морском песочке - я Зарему встретил...
В розовых чулочках - талия в корсете.
Да-да-да-да-да-да-да-да...
Эх, в розовых чулочках...
Да-да-да-да-да-да-да-да...
Эх, талия в корсете.

Вдруг патруль - облава.
Заштормило море.
До свиданья, Промес.
Я вернуся - вскоре.

До свиданья, Промес...
Я вернуся - вскоре...

Где же ты - Зарема:
с кем теперь гуляешь?
Одного - целуешь...
А мене - кусаешь...

тю-тюр-тю-тюр...
Одного целуешь...
тю-тюр-тю-тюр...
А мене - кусаешь...
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Бред какой-то.
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Вот что то я ему не верю.
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А ведь обещали скорую депортацию в клуб и быстрый набор кондиций
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