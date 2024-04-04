Канчельскис об игроках РПЛ: «Талантливых мало. Хорошо живут — играть не хотят, деградируют, зато деньги получают»

Андрей Канчельскис высказался о футболистах Мир РПЛ с дефицитом игровой практики.

«Вопросы надо задавать футболистам, которые сидят на лавке в « ». Надо у них спросить, что они хотят. Я не сидел на лавке, играл в футбол. Их все устраивает, довольствуются тем, что есть. У них все прекрасно, есть контракт. Так они и просидят на лавке всю жизнь и нигде не заиграют.

В СССР было много талантливых игроков, а играли единицы. Сейчас же талантливых мало, а они еще и не хотят играть. Много факторов, которые сейчас влияют на мозг футболистов. И так многим из них не хватает винтиков в голове, а сейчас еще агенты есть и другие факторы. Но они хорошо живут — играть не хотят, только деградируют, зато деньги получают», — сказал экс-игрок сборной России.