Канчельскис об игроках РПЛ: «Талантливых мало. Хорошо живут — играть не хотят, деградируют, зато деньги получают»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Чемпионат.com деньги Футбол

Андрей Канчельскис высказался о футболистах Мир РПЛ с дефицитом игровой практики.

«Вопросы надо задавать футболистам, которые сидят на лавке в «Зените». Надо у них спросить, что они хотят. Я не сидел на лавке, играл в футбол. Их все устраивает, довольствуются тем, что есть. У них все прекрасно, есть контракт. Так они и просидят на лавке всю жизнь и нигде не заиграют.

В СССР было много талантливых игроков, а играли единицы. Сейчас же талантливых мало, а они еще и не хотят играть. Много факторов, которые сейчас влияют на мозг футболистов. И так многим из них не хватает винтиков в голове, а сейчас еще агенты есть и другие факторы. Но они хорошо живут — играть не хотят, только деградируют, зато деньги получают», — сказал экс-игрок сборной России.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А зачем? Понапрягался,получил первый контракт, и всё - жизнь удалась! "Мы сидим, а денежки идут"(С) Зряплаты за правильный паспорт даже на лавке такие, что другим и не снились.
+4
-1
+3
Выдал базу.
Лимит порешал. И по сути весь наш футбол развалил и сделал плюшевым и неконкурентным. Еще до исключения из еврокубков.
+2
0
+2
Верно сказано особенно про то что играть не хотят а деньги получают
+1
0
+1
Это не только в футболе.такое в Жизни происходит везде.Люди видят ,что им не чего не светит,просто получают свою зарплату не напрягаясь.Главное,чтобы агент выбил нужную сумму.
+1
0
+1
А разве он не прав? Получил деньги-играть закончил! Менталитет соотечественника, увы!👌
+1
0
+1
Не в бровь а в глаз
+1
-1
0
Ну если покупать по 10 бразильцев. Или легов. Зачем леги если свои играть не хотят? Можно сидеть и ждать годами.
0
0
0
Их ли это вина?
0
0
0
Ещё проблема в том, что уже на детском уровне решают связи, а не талант. Происходит отрицательный отбор, когда играют не самые лучшие, а те кто смог договориться с тренером.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий