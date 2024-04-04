Артета о 2:0 с «Лутоном»: «Арсенал» забил два хороших гола в 1-м тайме, но во втором не мог поймать ритм из-за стиля «Лутона»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лутон Эмил Смит-Роу Футбол

Микель Артета остался доволен игрой «Арсенала» в матче с «Лутоном» (2:0).

«Я счастлив. Матч получился очень сложным, стоит отдать должное «Лутону» – это хорошая команда, которая создала нам сложности.

Мы забили два очень хороших мяча в первом тайме. Во втором тайме не удавалось поймать нужный ритм из-за стиля соперника.

Я очень доволен парнями, вышедшими на поле, они оказали решающее влияние. Сейчас у нас больший выбор, потому что почти все восстановились и доступны.

Смит-Роу впечатлил меня. Он очень хорошо работал на тренировках, и нам показалось, что он поможет нам и в игре», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

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3 комментария
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Жара в гонке за титул конечно. Напоминает финиш Фишера, Бьорндалена и Пуаре в Холменколлене
Перечитал комментарий , думал Губерниев
+5
0
+5
Жара в гонке за титул конечно. Напоминает финиш Фишера, Бьорндалена и Пуаре в Холменколлене
+2
0
+2
Ответ Comicsfan323
Перечитал комментарий , думал Губерниев
Будь я он, я бы еще добавил по паре фактов из личной жизни каждого
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