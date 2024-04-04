Артета о 2:0 с «Лутоном»: «Арсенал» забил два хороших гола в 1-м тайме, но во втором не мог поймать ритм из-за стиля «Лутона»

Микель Артета остался доволен игрой «Арсенала» в матче с «Лутоном» (2:0).

«Я счастлив. Матч получился очень сложным, стоит отдать должное « » – это хорошая команда, которая создала нам сложности.

Мы забили два очень хороших мяча в первом тайме. Во втором тайме не удавалось поймать нужный ритм из-за стиля соперника.

Я очень доволен парнями, вышедшими на поле, они оказали решающее влияние. Сейчас у нас больший выбор, потому что почти все восстановились и доступны.

впечатлил меня. Он очень хорошо работал на тренировках, и нам показалось, что он поможет нам и в игре», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.