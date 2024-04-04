Артета о 2:0 с «Лутоном»: «Арсенал» забил два хороших гола в 1-м тайме, но во втором не мог поймать ритм из-за стиля «Лутона»
Микель Артета остался доволен игрой «Арсенала» в матче с «Лутоном» (2:0).
«Я счастлив. Матч получился очень сложным, стоит отдать должное «Лутону» – это хорошая команда, которая создала нам сложности.
Мы забили два очень хороших мяча в первом тайме. Во втором тайме не удавалось поймать нужный ритм из-за стиля соперника.
Я очень доволен парнями, вышедшими на поле, они оказали решающее влияние. Сейчас у нас больший выбор, потому что почти все восстановились и доступны.
Смит-Роу впечатлил меня. Он очень хорошо работал на тренировках, и нам показалось, что он поможет нам и в игре», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.