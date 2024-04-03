Карпин о словах о переезде в Эстонию: «Понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком. И с вами тоже. Надоела работа, условно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин объяснил свои слова о переезде в Эстонию.

 – В прошлом году вы сказали, что думаете о переезде в Эстонию. С тех пор вам постоянно это припоминают, все считали, что вы закидываете удочку для ухода из «Ростова» в конце сезона.

 – Я тогда сказал, что сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдет, и я скажу: «До свидания». Ну, условно.

 – Одно дело, если так скажет любой из нас, другое дело – вы, главный тренер сборной России. Очевидно, это вызывает резонанс.

 – Да, я понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком.

Ну вот, пример – Клопп сказал: «Все, я устал. Хочу год пожить нормально». Случилось же? Случилось. Это может произойти с кем угодно, и с вами тоже. Например, надоела работа.

 – Семья будет жить в Эстонии?

 – Ну да, уже давно все решено.

 – Вы сможете жить на расстоянии?

 – Да. Пока собираемся так, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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68 комментариев
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Да все правильно, Валера не дурак. Если что-то начнётся, то лучше в Эстонию уехать.
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У Ростовского сердечный приступ, тренер Ростова и его семья граждани страны НАТО.
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так Георгич родился там. как можно его за это хейтить?
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Он родился в Нарве. Там его родители живут, и он сам постоянно туда приезжает. И он никогда не скрывал, что когда нибудь вернется в Эстонию. Его право, хотя у многих из нас другая точка зрения. Поэтому его позиция в общем то честная, и нормальная.
+32
-1
+31
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
он родился учился и первое время играл на своей родине СССР если что!
+33
-8
+25
Ответ Радость Ди Мария
Комментарий скрыт
Ну в более глобальных масштабах. Валера и сам кого хошь зачморит)
+29
-4
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Ответ el ruso guapo
Да все правильно, Валера не дурак. Если что-то начнётся, то лучше в Эстонию уехать.
"Если ЧТО-ТО начнется" лучше в Эстонию не уезжать.
+19
-6
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Ответ Радость Ди Мария
Комментарий скрыт
Не больше, чем Карпина в России.
+16
-4
+12
Валера со своим послужным списком смог бы не то что в Эстонию, в Испанию всю свою семью перевести. И никто бы ему ничего не сказал. Вы меня извините - есть Исинбаева, которая деньги заработала после карьеры в думе и катается на серфе в Эль Медано, а есть Карпин, который играл, потом тренировал и никогда не был замечен в каком-то подхалимаже и все свои деньги заработал сам. Хочет человек уехать в Эстонию - его право. Деньги есть. В чем проблема?
+10
0
+10
Ответ Радость Ди Мария
Комментарий скрыт
жаль, Карпин, у которого семья там живёт, про это не знает. ты срочно должен с ним созвониться и рассказать, как им будет плохо в Эстонии. если ты этого не сделаешь, то ты - очень плохой человек.
+9
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Ответ MAXIMum1
Валера хитрый. Посмотрел, что стало со всякими артистами и музыкантами, которые убежали из страны, а теперь её поливают помоями из за бугра. Понимает, что только в России он может хорошо зарабатывать. Поэтому помалкивает. И трудно сказать, что у него в голове.
Нетрудно сказать, что у него в голове – заработать в России и свалить.

Будет до последнего прикидываться аполитичным космополитом, сидя на двух разъезжающихся стульях.
+7
-2
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Ответ Михон Мясной
Где сейчас СССР?))
слава Богу, развалился
+6
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+4
Валера - горячий эстонский парень.✌️😄
+8
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Ответ Владимир Дзяворук
Комментарий скрыт
Почему лицемер? Он прямо сказал
+5
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Он откровенно говорит,но не договаривает и правильно делает)))))
+4
0
+4
Ответ SadButTrue
Какая другая позиция?
Хотят а кндр
+6
-2
+4
Беги, дружище,беги
+8
-5
+3
Ответ el ruso guapo
Да все правильно, Валера не дурак. Если что-то начнётся, то лучше в Эстонию уехать.
Конечно, не дурак

Поэтому у него испанский паспорт в наличии

А Нарва от России через мост, который никто не думал минировать с эстонской стороны
+3
0
+3
Ответ Радость Ди Мария
Комментарий скрыт
Никто в Эстонии русских не чморит. Не пишите чушь.
+3
-1
+2
Ответ Радость Ди Мария
Комментарий скрыт
Только на уровне политики. Уверен, в бытовой жизни всё нормально.
+2
0
+2
Ответ Kubinec_
так Георгич родился там. как можно его за это хейтить?
Нашим режимным палец в рот не клади, дай только повод заклеймить кого-нибудь предателем. Если уж Аллу Борисовну не постеснялись, что им какой-то Карпин, тем более с эстонским паспортом…
+2
0
+2
Ответ el ruso guapo
Да все правильно, Валера не дурак. Если что-то начнётся, то лучше в Эстонию уехать.
Если что начнется, лучше все же в Испанию.
+1
0
+1
Валерон хитрожопый,сколько бы я за ним ни наблюдал,при этом прикидывется очень честным.
+4
-3
+1
Ответ Kubinec_
так Георгич родился там. как можно его за это хейтить?
Его можно хейтить не за то, что он там родился.

Его можно хейтить за то, что он уже 2 года делает вид, будто между Россией и Эстонией ничего не происходит.
+3
-2
+1
Ответ Антон Колпаков
он родился учился и первое время играл на своей родине СССР если что!
Где сейчас СССР?))
+3
-2
+1
Ответ Wiley Fox
РФС и ростов платят гигантские деньги гражданину страны НАТО, который платит с них налоги , которые идут, в том числе, на оружие для Украины Странно, что никто из депутатов-фриков, вроде свищева и дагестанца, эту цепочку не видит. Видимо, не дали приказ сверху Ну, ладно Ростов, он жовто-блакитный, и каждый второй житель там гэкает. Но вот дюкова пора за жабры в ФСБ тащить.
Разве у Эстонии трансграничное налогообложение? Карпин является резидентом России - платит налоги в России.
+1
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Ответ Michael Scott
А на деле он один из тех представителей российской элиты, кто уже давно выбрал Запад для себя и своих детей (элита – это не только чиновники и депутаты). Публично же он "вне политики".
На деле он выбрал жить на земле своих предков - небогатой русскоязычной Нарве. Родился бы в Суздале - жил бы в Суздале. Искать здесь какие-то политически мотивированные намерения - ну хз.
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Ответ Антон Колпаков
он родился учился и первое время играл на своей родине СССР если что!
В Эстонии, гражданином которой Карпин является, это время называют оккупацией
+2
-2
0
Ответ Wiley Fox
РФС и ростов платят гигантские деньги гражданину страны НАТО, который платит с них налоги , которые идут, в том числе, на оружие для Украины Странно, что никто из депутатов-фриков, вроде свищева и дагестанца, эту цепочку не видит. Видимо, не дали приказ сверху Ну, ладно Ростов, он жовто-блакитный, и каждый второй житель там гэкает. Но вот дюкова пора за жабры в ФСБ тащить.
Это вы курс фриков с Запада повторяете
+2
-2
0
Ответ Kubinec_
так Георгич родился там. как можно его за это хейтить?
Да блин никто его не хейтит). Если придурки хейтят население Эстонии к примеру то это придурки). А хейтить надо полит. руководство эстонии которое откровенно кусок субстанции и позволяет себе одиозные инициативы и высказывания.
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