Карпин о словах о переезде в Эстонию: «Понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком. И с вами тоже. Надоела работа, условно»

Валерий Карпин объяснил свои слова о переезде в Эстонию.

– В прошлом году вы сказали, что думаете о переезде в Эстонию. С тех пор вам постоянно это припоминают, все считали, что вы закидываете удочку для ухода из «Ростова» в конце сезона.

– Я тогда сказал, что сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдет, и я скажу: «До свидания». Ну, условно.

– Одно дело, если так скажет любой из нас, другое дело – вы, главный тренер сборной России. Очевидно, это вызывает резонанс.

– Да, я понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком.

Ну вот, пример – Клопп сказал: «Все, я устал. Хочу год пожить нормально». Случилось же? Случилось. Это может произойти с кем угодно, и с вами тоже. Например, надоела работа.

– Семья будет жить в Эстонии?

– Ну да, уже давно все решено.

– Вы сможете жить на расстоянии?

– Да. Пока собираемся так, – сказал главный тренер « » и сборной России.