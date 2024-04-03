Карпин о словах о переезде в Эстонию: «Понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком. И с вами тоже. Надоела работа, условно»
Валерий Карпин объяснил свои слова о переезде в Эстонию.
– В прошлом году вы сказали, что думаете о переезде в Эстонию. С тех пор вам постоянно это припоминают, все считали, что вы закидываете удочку для ухода из «Ростова» в конце сезона.
– Я тогда сказал, что сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдет, и я скажу: «До свидания». Ну, условно.
– Одно дело, если так скажет любой из нас, другое дело – вы, главный тренер сборной России. Очевидно, это вызывает резонанс.
– Да, я понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком.
Ну вот, пример – Клопп сказал: «Все, я устал. Хочу год пожить нормально». Случилось же? Случилось. Это может произойти с кем угодно, и с вами тоже. Например, надоела работа.
– Семья будет жить в Эстонии?
– Ну да, уже давно все решено.
– Вы сможете жить на расстоянии?
– Да. Пока собираемся так, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Будет до последнего прикидываться аполитичным космополитом, сидя на двух разъезжающихся стульях.
Поэтому у него испанский паспорт в наличии
А Нарва от России через мост, который никто не думал минировать с эстонской стороны
Его можно хейтить за то, что он уже 2 года делает вид, будто между Россией и Эстонией ничего не происходит.