«Чемпионские амбиции «Динамо» переоценены, возможно. Поражение от «Ростова» – командный косяк». Широков про 1:4

Роман Широков прокомментировал поражение «Динамо» от «Ростова».

В матче 22-го тура Мир бело-голубые уступили со счетом 1:4. «Динамо» идет на 3-м месте в таблице, отставая от « » на 3 очка.

«Возможно, чемпионские амбиции « » были переоценены. Поражение в матче с « » – командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство.

По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены», – сказал бывший игрок сборной России.