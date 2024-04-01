«Чемпионские амбиции «Динамо» переоценены, возможно. Поражение от «Ростова» – командный косяк». Широков про 1:4

Теги Зенит Ростов Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков прокомментировал поражение «Динамо» от «Ростова».

В матче 22-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:4. «Динамо» идет на 3-м месте в таблице, отставая от «Зенита» на 3 очка.

«Возможно, чемпионские амбиции «Динамо» были переоценены. Поражение в матче с «Ростовом» – командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство.

По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены», – сказал бывший игрок сборной России.

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5 комментариев
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Рома, а что по амбициям Ростова? 😁
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Ну вообще-то за трёхнедельный перерыв на матчи сборной обернулся только одной совместной тренировкой за три недели для Динамо. Тут любая команда будет полностью разбалансирована. Чавес вообще из Америки прилетел за день до игры. На акклиматизацию после этого должно уходить шесть дней на это. Тут вопрос только о паре ЦЗ и Дасе. А так Личка знает, что делает. Так что будем посмотреть :-)
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Ну, покамест это поражение не сильно ухудшило расклад в таблице, команда ещё в гонке. Потеряли по сути только очко в борьбе с Краснодаром и Зенитом. Снизу Локо, ЦСКА и Спартак тоже приблизились всего лишь на очко и пока отстают на 5-6. Следующие тура 2-3 покажут, был ли матч с Ростовом несчастным случаем или имеет место системный сбой.
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Бывает и Ливерпуль тоже проигрывает. Не всегда же Динамо все матчи выигрывать.
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