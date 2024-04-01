«Чемпионские амбиции «Динамо» переоценены, возможно. Поражение от «Ростова» – командный косяк». Широков про 1:4
Роман Широков прокомментировал поражение «Динамо» от «Ростова».
В матче 22-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:4. «Динамо» идет на 3-м месте в таблице, отставая от «Зенита» на 3 очка.
«Возможно, чемпионские амбиции «Динамо» были переоценены. Поражение в матче с «Ростовом» – командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство.
По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены», – сказал бывший игрок сборной России.