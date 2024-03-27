Мудрик забил 3 гола в 6 последних матчах за Украину и «Челси»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Сборная Исландии по футболу квалификация Евро-2024 Георгий Судаков Михаил Мудрик Евро-2024 Футбол

Михаил Мудрик забил победный гол в матче с Исландией в квалификации Евро-2024.

Вингер сборной Украины отличился на 84-й минуте, воспользовавшись передачей хавбека Георгия Судакова.

Начиная с 28 февраля Мудрик провел 6 матчей за «Челси» и национальную команду и отметился забитыми мячами в трех из них.

Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Мудрик очень талантлив, сегодня решил исход матча, но кол-во брака в его игре сильно настораживает. Надеюсь со временем его будет меньше
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Не знаю, смотрел игру, Мудрик играл отвратительно, гораздо больше понравился Судаков. Парень явно может рассчитывать на предложение от топ-клуба.
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Молодец. Продолжай в том же духе
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Ответ los merengues
Не знаю, смотрел игру, Мудрик играл отвратительно, гораздо больше понравился Судаков. Парень явно может рассчитывать на предложение от топ-клуба.
Мудрик данные хорошие, но бестолковый
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Да, резкий очень и быстрый, но пока больше бестолковых действий. Мне кажется, ему мешает статус игрока Челси, ему было бы проще на вторых ролях.
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Вот это поколение! Уже сейчас большинство имён на слуху, надеемся на положительные результаты на чемпионате.
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Большой талант, но еще много над чем нужно поработать . Удачи парню 👌.
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Ответ neoline099
Мудрик очень талантлив, сегодня решил исход матча, но кол-во брака в его игре сильно настораживает. Надеюсь со временем его будет меньше
Ну так много брака потому что он всегда в последней трети и плюс берет игру на себя. В его возрасте и у Салаха, и у Роналду, и у Роббена/Риьери было много брака
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всегда верил в этого казака! :)
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Все равно чего-то не хватает. Или мы просто от него ждем больше, чем он способен. Эти 100млн конечно давят, но он молодец , бьется, не ломается
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сначала ты отдаёшься футболу. потом футбол отдаётся тебе. ае
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Легендарный дуэт Шева-Ребров теперь у руля украинского футбола.
Люди переняв европейский опыт развиваются сами и развивают страну даже в тяжёлое время. Красавчики 👍
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Мудрику бы игрового ума немножко, топ-футболист был бы..
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У Мудрика есть потенциал,но заходить в европейский футбол ему следовало через чёрный ход.Какой-то условный Байер,Атлетик,или Ньюкасл не давили бы на него столямными ожиданиями.Гоцал бы себе по краю наскипидареной попой и все дела.Но перейдя в Челси он столкнулся с дикими ожиданиями.Ну он же не Аршавин,он не может сказать что ваши ожидания-ваши проблемы...)
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Ответ NickN
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ los merengues
Не знаю, смотрел игру, Мудрик играл отвратительно, гораздо больше понравился Судаков. Парень явно может рассчитывать на предложение от топ-клуба.
так как ты можешь много повлиять на игру когда у тебя левый защитник боится дать пас вперёд и отдает назад. Мудрик не может много подключаться к игре с потому что Миколенко буквально боится обострять игру и если даёт пас вперёд то максимальный корявый заброс. Мудрик и то с Кукурельей уже сыгрался который уже понимает как ему удобнее отдать.
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Ответ Аврал
У Мудрика есть потенциал,но заходить в европейский футбол ему следовало через чёрный ход.Какой-то условный Байер,Атлетик,или Ньюкасл не давили бы на него столямными ожиданиями.Гоцал бы себе по краю наскипидареной попой и все дела.Но перейдя в Челси он столкнулся с дикими ожиданиями.Ну он же не Аршавин,он не может сказать что ваши ожидания-ваши проблемы...)
Так не просто в Челси за 100лямов, а, увы, и в кризисный Челси.
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