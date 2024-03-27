Мудрик забил 3 гола в 6 последних матчах за Украину и «Челси»
Михаил Мудрик забил победный гол в матче с Исландией в квалификации Евро-2024.
Вингер сборной Украины отличился на 84-й минуте, воспользовавшись передачей хавбека Георгия Судакова.
Начиная с 28 февраля Мудрик провел 6 матчей за «Челси» и национальную команду и отметился забитыми мячами в трех из них.
Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Люди переняв европейский опыт развиваются сами и развивают страну даже в тяжёлое время. Красавчики 👍