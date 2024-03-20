Аллегри о «Юве»: «9 скудетто подряд исказили восприятие, реальность иная. Нужно адаптироваться и понять, что в Серии А такое больше не повторится»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил результаты «Ювентуса» за последние несколько лет.

«Мы должны адаптироваться и понять, что девять скудетто подряд – это что-то экстраординарное. В Серии А такое больше не повторится.

В истории «Ювентуса» было только два подобных случая – пять лет подряд [в статусе чемпиона] при Карло Каркано и Карло Бигатто в 1930-х годах и девять – с 2012 по 2020 год. В остальных случаях «Ювентус» побеждал максимум дважды подряд, затем еще раз через три года, как и другие клубы.

Девять чемпионств подряд исказили восприятие, потому что реальность иная», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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32 комментария
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Ответ Сергей Иванов
Ювентус выиграл 9 чемпионств подряд только потому что Милан и Интер были в глубоких кризисах, теперь такое уже не повторится очень долго
логика железная. а сейчас Милан и интер выиграли потому что Ювентус в кризисе
+39
-4
+35
Ответ Сергей Иванов
Ювентус выиграл 9 чемпионств подряд только потому что Милан и Интер были в глубоких кризисах, теперь такое уже не повторится очень долго
Теперь в кризисе будет весь итальянский футбол)
+20
-4
+16
Тогда можно его как-нибудь известить о том, что и ему самому впредь больше не стоит прикрываться былыми заслугами, а представать только тем, кем он является в нынешней момент? А именно закостенелым, упрямым ретроградом без каких-либо идей и перспектив их развития, тормозящим прогресс как команды, так и клуба.
+15
-1
+14
Квертя видимо забыл что при Роналду два скудетто выиграли)))
+14
-2
+12
Ювентус выиграл 9 чемпионств подряд только потому что Милан и Интер были в глубоких кризисах, теперь такое уже не повторится очень долго
+23
-16
+7
Ответ Рассол Уэстбрик
И кто минусует за правду? Как только португалец с менталкой лузера пришел в Юве, так они тут же из всех Кубков стали мигом вылетать и впервые за 100500 сезонов чемпионат слили. Совпадение? Пхахаха
Из каких всех? Они даже с Пирло несколько трофеев выиграли, с ПИРЛО!!!
+5
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+3
Ответ Kubinec_
логика железная. а сейчас Милан и интер выиграли потому что Ювентус в кризисе
Ну справедливости ради, кризис понятие относительное, а так как все познается в сравнении, то нынешний кризис Ювентуса и те кризисы с которыми столкнулись Милан и Интер, небо и земля
+5
-2
+3
Ответ Сергей Иванов
Ювентус выиграл 9 чемпионств подряд только потому что Милан и Интер были в глубоких кризисах, теперь такое уже не повторится очень долго
Зато Наполи и Рома по 90 очков набирали, били клубные рекорды, им всё равно этого не хватало. Это к вопросу о том, что многие считают, что у Юве не было конкуренции. И уж не Ювентус виноват, что миланцы столько лет прозябали где-то на обочине итальянского футбола.
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Ответ d.xoxlov
Тогда можно его как-нибудь известить о том, что и ему самому впредь больше не стоит прикрываться былыми заслугами, а представать только тем, кем он является в нынешней момент? А именно закостенелым, упрямым ретроградом без каких-либо идей и перспектив их развития, тормозящим прогресс как команды, так и клуба.
Не соглашусь всё же. У него есть и идеи и вообще он великолепный тактик и всеми правдами и неправдами в четверку заползёт, но нынешняя итерация команды и правда играет в чудовищный вырвиглазный футбол. Часть вины на самом Максе, который считает, что не имеет права рисковать, часть - на болезненной перестройке
+5
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+2
Ответ Kubinec_
логика железная. а сейчас Милан и интер выиграли потому что Ювентус в кризисе
Юве уже выходит из кризиса , по возможностям финансовым у них никогда не было проблем , а вот у Милана именно с этим и были проблемы , когда начался этот затяжной кризис.
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Ответ analogia
Ну справедливости ради, кризис понятие относительное, а так как все познается в сравнении, то нынешний кризис Ювентуса и те кризисы с которыми столкнулись Милан и Интер, небо и земля
абсолютно никакой разницы.
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Ответ d.xoxlov
Теперь в кризисе будет весь итальянский футбол)
По ходу - надолго
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Канечно !! если бюджет клуба 20 млн на год на трансферы
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Ответ Рассол Уэстбрик
И кто минусует за правду? Как только португалец с менталкой лузера пришел в Юве, так они тут же из всех Кубков стали мигом вылетать и впервые за 100500 сезонов чемпионат слили. Совпадение? Пхахаха
не без тащерства Роналду Юве еще 2 титула и 3 кубка забрал
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Из каких всех? Они даже с Пирло несколько трофеев выиграли, с ПИРЛО!!!
Ну почему "даже"... Теперь мы знаем, что было дальше, так что задним числом кажется, что Пирло был не таким уж плохим тренером. Во всяком случае, последний на данный момент трофей с "Ювентусом" выиграл именно он.
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Состав у Юве был другой,такого хлама как Тимати Веа не было,и сейчас состав у Юве сильный по меркам сериала,но тогда прям на голову был сильнее чем у конкурентов.
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Но стоит отметить что и состав у того Ювентуса был очень сильный
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Ответ Kubinec_
логика железная. а сейчас Милан и интер выиграли потому что Ювентус в кризисе
В принципе да, ты прав
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Ответ Kubinec_
логика железная. а сейчас Милан и интер выиграли потому что Ювентус в кризисе
А где кризис? Команда недавно шла на 2 месте на равных с Интером - сейчас небольшой спад и скатились на 3. Интер с Миланом по тем временам 5-6-7 места занимали. Просто сейчас составы выровнялись и Ювентус перестал быть "на голову" выше остальных, когда у них Играли Кьелини,Пирло, Видаль,Погба и т.д. , а у Интера всякие Кузмановичи с Тайдерами да Кампаньяро - вот и все.
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Ответ Tydeus
Не соглашусь всё же. У него есть и идеи и вообще он великолепный тактик и всеми правдами и неправдами в четверку заползёт, но нынешняя итерация команды и правда играет в чудовищный вырвиглазный футбол. Часть вины на самом Максе, который считает, что не имеет права рисковать, часть - на болезненной перестройке
В начале сезона хорошо играли, да от обороны, но не бей беги.. а сейчас будто другая команда
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Ответ Tydeus
Не соглашусь всё же. У него есть и идеи и вообще он великолепный тактик и всеми правдами и неправдами в четверку заползёт, но нынешняя итерация команды и правда играет в чудовищный вырвиглазный футбол. Часть вины на самом Максе, который считает, что не имеет права рисковать, часть - на болезненной перестройке
Опять же, смотря с чем сравнить. В первый приход он легко (по крайней мере внешне) менял схемы под имеющихся игроков в составе и соперников, менял ритм игры. Во второй – это исключительно 5-3-2 и глубокие две линии обороны вне зависимости вообще ни от чего.
Это как забивать гвозди последним айфоном примерно. Забить, конечно, забьёшь, но не много и вряд ли сильно качественно.
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