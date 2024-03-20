Аллегри о «Юве»: «9 скудетто подряд исказили восприятие, реальность иная. Нужно адаптироваться и понять, что в Серии А такое больше не повторится»
Массимилиано Аллегри оценил результаты «Ювентуса» за последние несколько лет.
«Мы должны адаптироваться и понять, что девять скудетто подряд – это что-то экстраординарное. В Серии А такое больше не повторится.
В истории «Ювентуса» было только два подобных случая – пять лет подряд [в статусе чемпиона] при Карло Каркано и Карло Бигатто в 1930-х годах и девять – с 2012 по 2020 год. В остальных случаях «Ювентус» побеждал максимум дважды подряд, затем еще раз через три года, как и другие клубы.
Девять чемпионств подряд исказили восприятие, потому что реальность иная», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Это как забивать гвозди последним айфоном примерно. Забить, конечно, забьёшь, но не много и вряд ли сильно качественно.