Агенты нескольких тренеров связались с «МЮ» – они считают, что тен Хага уволят. Нидерландцу не гарантировали место в клубе на следующий сезон
Несколько тренеров хотят возглавить «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, с английским клубом связались представители нескольких тренеров – они полагают, что Эрик тен Хаг будет уволен до старта следующего сезона.
Нидерландский специалист участвует в разработке планов «Юнайтед» на лето – это касается как определения трансферных целей, так и организации предсезонного турне по США. Однако тренер не получил никаких официальных гарантий от нового миноритарного акционера Джима Рэтклиффа или его команды, что он останется на своем посту в следующем сезоне.
Манкунианцы приняли к сведению информацию о планах разных тренеров на будущее. Переговоров с кандидатами пока не было.
После 27 проведенных туров АПЛ «Юнайтед» набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.