Агенты нескольких тренеров связались с «МЮ» – они считают, что тен Хага уволят. Нидерландцу не гарантировали место в клубе на следующий сезон

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Несколько тренеров хотят возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, с английским клубом связались представители нескольких тренеров – они полагают, что Эрик тен Хаг будет уволен до старта следующего сезона. 

Нидерландский специалист участвует в разработке планов «Юнайтед» на лето – это касается как определения трансферных целей, так и организации предсезонного турне по США. Однако тренер не получил никаких официальных гарантий от нового миноритарного акционера Джима Рэтклиффа или его команды, что он останется на своем посту в следующем сезоне.

Манкунианцы приняли к сведению информацию о планах разных тренеров на будущее. Переговоров с кандидатами пока не было. 

После 27 проведенных туров АПЛ «Юнайтед» набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. 

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17 комментариев
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Ответ therealgreenman
Только не говорите что это Хави, Тухель и Почетино
Черчесов, Мостовой, Канчельскис.
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Только не говорите что это Хави, Тухель и Почетино
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
150 рублей?! Норм у спортса самооценка) Атлетик за доллар в месяц предлагает подписку. Без мятной кринжатины и приплюснутых заголовков)
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МЮ: это не наш метод! Мы ищем на авито!
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Ответ rigobersong
Отключает рекламу в приложении:) Плюс поддержка любимого сайта, которая дает возможность платить 10 тысяч рублей в месяц Игорю Новикову, что бы ему хватало денег в Эстонии на дошик:)
купи Адгуард. тоже отключает рекламу в приложениях. во всех
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Ответ therealgreenman
Только не говорите что это Хави, Тухель и Почетино
или Поттер, Поттер, Поттер.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
это подписка на что?
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Ответ _FoX-
150 рублей?! Норм у спортса самооценка) Атлетик за доллар в месяц предлагает подписку. Без мятной кринжатины и приплюснутых заголовков)
А что с заголовками? У меня ничего не поменялось после обновы, о чем речь?
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Ответ Богдан Агафонов
А что с заголовками? У меня ничего не поменялось после обновы, о чем речь?
свой шрифт теперь у спортса. Они об этом в административном блоге писали, если интересно
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Ответ _FoX-
свой шрифт теперь у спортса. Они об этом в административном блоге писали, если интересно
Да как то не поменялось ничего
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