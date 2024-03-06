Агенты нескольких тренеров связались с «МЮ» – они считают, что тен Хага уволят. Нидерландцу не гарантировали место в клубе на следующий сезон

Несколько тренеров хотят возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, с английским клубом связались представители нескольких тренеров – они полагают, что тен Хаг будет уволен до старта следующего сезона.

Нидерландский специалист участвует в разработке планов « » на лето – это касается как определения трансферных целей, так и организации предсезонного турне по США. Однако тренер не получил никаких официальных гарантий от нового миноритарного акционера Джима Рэтклиффа или его команды, что он останется на своем посту в следующем сезоне.

Манкунианцы приняли к сведению информацию о планах разных тренеров на будущее. Переговоров с кандидатами пока не было.

После 27 проведенных туров «Юнайтед» набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.