В «Барселоне» обеспокоены травмой Педри. Сроки его восстановления не называются – ситуацию считают «чрезвычайно опасной»

Теги Барселона Ла Лига травмы Педри Здоровье Футбол

В «Барселоне» обеспокоены состоянием Педри после травмы.

21-летний полузащитник получил повреждение в матче Ла Лиги против «Жироны». Ожидалось, что Педри пропустит 5-6 недель, однако затем появилась информация, что испанец может не сыграть до конца сезона.

Как отмечает As, у Педри произошел рецидив травмы мышц правого бедра – хавбек «Барсы» уже сталкивался с аналогичными проблемами дважды в сезоне. Сообщается, что состояние Педри вызывает в «Барселоне» беспокойство и недоумение. На данный момент в клубе не могут назвать примерную дату его возвращения, считая ситуацию «чрезвычайно опасной». Кроме того, полузащитнику не рекомендовано прибегать к операции, поскольку это может усугубить его проблемы.

Отмечается, что клуб рассматривает все возможные сценарии, включая продажу Педри летом.

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24 комментария
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Беспокойство надо было проявлять уже после того как он после первой травмы вернулся

Вообще ни какой вечно с измученным лицом боящийся бить и идти в стык

я люблю педри но я уже не верю что он вернется на прежний уровень
очередная грустная история имени фати
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Новое поколение Ла Массии утонуло в трамвах, не успев раскрыться. Фати, Педри, Гави (хоть у него это больше случайность). А Дембеле, который хрустальным был в Барсе, без травм весь сезон в ПСЖ бегает. Кажется Лапорта не только на воде сэкономил, но и на физиотерапевтах
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Ответ Денис Свиридов
Новое поколение Ла Массии утонуло в трамвах, не успев раскрыться. Фати, Педри, Гави (хоть у него это больше случайность). А Дембеле, который хрустальным был в Барсе, без травм весь сезон в ПСЖ бегает. Кажется Лапорта не только на воде сэкономил, но и на физиотерапевтах
с чего люди взяли, что Педри воспитанник ла масии?
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+4
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
vybljadok
+3
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Так у тебя уже давно потеря - с реальностью . Выйди из комнаты , сделай гимнастику и тогда поймёшь, что мама каждый день не может бутерброды в комнату таскать . Успехов и здоровья
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Кто бы мог подумать, что насилие над организмом 19-летнего парня может привести к хроническим травмам через несколько лет?

Сначала сами убивают человеку здоровье, потом беспокоятся. Педри жалко, а клуб реально нужно перезагружать почти с нуля, по-моему.
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классный техничный игрок, но большое кол-во игр его сгубило кажется.. даже после восстановления подсознательно будет бояться идти в стыки, опасаясь получить рецидив.. но может смогут привести его в полный порядок
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Даже не знаю как лучше. Главное это выздоровления и потом забыть о травмх . Пусть лечится и в следущем сезоне показывает свой потенциал. Главное чтобы в сборную Гави не взяли , надеюсь у них будет голова .
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Слишком много травм у Барсы.Вот и игра из-за этого не стабильная.
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Когда Барса доигрывала с Басками без Педри и Френки это выглядело какой то злой карикатурой. - мяч держать уже не могут, а вертикальный футбол не доступен по умолчанию.
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Вся будущая Барса, казалось, должна была быть построена на новой топ-связке в центре Педри-Гави.
Но сейчас, когда парни всё ещё в возрасте молодёжки, уже стало ясно, что этим надеждам не сбыться. Увы.
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Ответ Гномович!
C 2009 вижу что мама тебе таскает бутерброды в комнату...тебе ее не жалко?
Пор’вался?
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Интересно написано: операцию не рекомендуют и хотят продать. Типа "ща, погоди, продадим, а потом уже оперируйся"?
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Ещё одного школьца поломали. Следующий на очереди Ямаль. Ну а там новые подрастут. Бчк -конвеер боли
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Загоняет Барса молодежь, терпения не хватает их беречь пока подрастут, впринципе и Барсу понять можно денег нет играют всеми доступными игроками
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Я слышал, что вытаскивать подростков из Ла Масии и пытаться ехать на их спинах, заставляя играть по 70+ матчей в год - это хороший план, что может пойти не так?
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Ответ ljolik888
Опять раздвоение личности . То ты видишь - чего не знаешь , то включается мозг и вспоминаешь о маме . Выздоравливай и это я не шучу .
Вижу что ты с 2009 года на спортсе...иди работай а не сиди на шее мамы..сделай гимнастику, найди себе бойфренда..
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Ответ Kushaevtm
Барсукам стоит задуматься о том, что три молодых звездочки вот так могут закончить свои карьеры. Совсем пацаны же, такой потенциал, не бережете.
а ты за своими чумавингами смотри, тоже чай не железные и ломались уже в этом сезоне все, хотя согласен что чунгачанги покрепче будут наверное физиологически, а в реал сейчас только таких и берут, на тон темнее среднего
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