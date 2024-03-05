В «Барселоне» обеспокоены травмой Педри. Сроки его восстановления не называются – ситуацию считают «чрезвычайно опасной»

В «Барселоне» обеспокоены состоянием Педри после травмы.

21-летний полузащитник получил повреждение в матче Ла Лиги против «Жироны». Ожидалось, что Педри пропустит 5-6 недель, однако затем появилась информация, что испанец может не сыграть до конца сезона.

Как отмечает As, у Педри произошел рецидив травмы мышц правого бедра – хавбек «Барсы» уже сталкивался с аналогичными проблемами дважды в сезоне. Сообщается, что состояние Педри вызывает в «Барселоне» беспокойство и недоумение. На данный момент в клубе не могут назвать примерную дату его возвращения, считая ситуацию «чрезвычайно опасной». Кроме того, полузащитнику не рекомендовано прибегать к операции, поскольку это может усугубить его проблемы.

Отмечается, что клуб рассматривает все возможные сценарии, включая продажу Педри летом.

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