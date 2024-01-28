Тренер «Жироны» Мичел о еврокубках: «Посмотрим через 10 туров. «Реал» побеждает легко, мы не на их уровне»

Главный тренер «Жироны» оценил шансы команды на попадание в еврокубки.

Сегодня « » обыграла «Сельту» в матче 22-го тура . Команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на одно очко при наличии у мадридцев игры в запасе.

– Эти три очка приближают нас к [участию в] Лиге Европы, потому что ни « », ни «Барса» не выиграли.

– Мечтаете о Лиге чемпионов?

– Посмотрим, что будет через 10 туров. Ясно лишь то, что «Реал» побеждает легко, а всем остальным приходится трудно, мы не на их уровне, – сказал .