Тренер «Жироны» Мичел о еврокубках: «Посмотрим через 10 туров. «Реал» побеждает легко, мы не на их уровне»
Главный тренер «Жироны» оценил шансы команды на попадание в еврокубки.
Сегодня «Жирона» обыграла «Сельту» в матче 22-го тура Ла Лиги. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на одно очко при наличии у мадридцев игры в запасе.
– Эти три очка приближают нас к [участию в] Лиге Европы, потому что ни «Реал Сосьедад», ни «Барса» не выиграли.
– Мечтаете о Лиге чемпионов?
– Посмотрим, что будет через 10 туров. Ясно лишь то, что «Реал» побеждает легко, а всем остальным приходится трудно, мы не на их уровне, – сказал Мичел Санчес.
Реал ещё не раз станет чемпионом, а вот чудо Жироны может и не повториться...