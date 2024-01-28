Тренер «Жироны» Мичел о еврокубках: «Посмотрим через 10 туров. «Реал» побеждает легко, мы не на их уровне»

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Жирона Мичел Санчес Футбол

Главный тренер «Жироны» оценил шансы команды на попадание в еврокубки.

Сегодня «Жирона» обыграла «Сельту» в матче 22-го тура Ла Лиги. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на одно очко при наличии у мадридцев игры в запасе.

– Эти три очка приближают нас к [участию в] Лиге Европы, потому что ни «Реал Сосьедад», ни «Барса» не выиграли.

– Мечтаете о Лиге чемпионов?

– Посмотрим, что будет через 10 туров. Ясно лишь то, что «Реал» побеждает легко, а всем остальным приходится трудно, мы не на их уровне, – сказал Мичел Санчес.

10 комментариев
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Да даже 2 место для Жироны будет крутым результатом и в ЛЧ сыграют и в Суперкубке Испании
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С детства за Жирону))
Реал ещё не раз станет чемпионом, а вот чудо Жироны может и не повториться...
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Чемпион Каталонии это тоже круто
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Человек с большим уважением относится к своим соперникам. Хочется пожелать удачи Жироне и надеюсь, что они смогут удержать вторую строчку до конца сезона.
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Максимально адекватный тренер. Прям как Раньери в свое время.
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Жирона принадлежит Сити Групп как и Ман Сити, разве 2 команды от одного владельца могут играть в одном турнире УЕФА (ЛЧ) ?
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Меня больше всего удивляет, что Жирона самая забивающая команда Ла Лиги
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Ответ madrilenos
Жирона принадлежит Сити Групп как и Ман Сити, разве 2 команды от одного владельца могут играть в одном турнире УЕФА (ЛЧ) ?
Нет, скорее всего уже прорабатывается схема по номинальной замене владельца, чтобы исключить аффилирование Сити Групп.
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