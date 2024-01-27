Игрок Таджикистана Джалилов о России на Кубке Азии: «Не только вышла бы из группы, но и считалась бы одним из фаворитов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Кубок Азии сборная Таджикистана Алишер Джалилов Футбол

Алишер Джалилов порассуждал о том, как сборная России выступила бы на Кубке Азии.

«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира.

Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и еще бы отметил Узбекистан», – сказал полузащитник сборной Таджикистана.

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12 комментариев
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Скоро Европа умолять будет играть в лиге чемпионов. Они и Сочи готовы будут сразу в полуфинал записать
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Ответ Beast
Что скажите, скейтеры?
Джалилов фигни не скажет.
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Ответ uchiyamada
Учитывая, что Япония, Южная Корея и Австралия с Россией играть скорее всего отказались бы, у нас был бы отличный шанс выиграть этот турнир!
Главное, что с Израилем никто не отказывается играть. Ведь нет никаких поводов для этого, правда?
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Ответ Beast
Что скажите, скейтеры?
Скоро Европа должна на коленях приползти.
+3
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Ответ uchiyamada
в Азии отказывались, им пришлось менять Конфедерацию.
Ну а у Европы нет никаких причин не играть с ними, правда? Вчера вот трибунал в Гааге признал их виновными в геноциде палестинцев, но это же недостаточная аргументация для людей со светлыми лицами, да?
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Что скажите, скейтеры?
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Ответ Михаил1970
Скоро Европа должна на коленях приползти.
Лет через 5. Чучуть осталось.
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Ответ Amalfitano
Главное, что с Израилем никто не отказывается играть. Ведь нет никаких поводов для этого, правда?
в Азии отказывались, им пришлось менять Конфедерацию.
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Ответ Вячеслав Припузов
Что не скажешь ради контракта в РПЛ...
Он и так всю карьеру провёл в России.)) Ты бы еще написал какую-нибудь глупость в стиле "Через год продадут в МЮ за 100 млн".
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