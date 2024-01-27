Игрок Таджикистана Джалилов о России на Кубке Азии: «Не только вышла бы из группы, но и считалась бы одним из фаворитов»
Алишер Джалилов порассуждал о том, как сборная России выступила бы на Кубке Азии.
«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира.
Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и еще бы отметил Узбекистан», – сказал полузащитник сборной Таджикистана.