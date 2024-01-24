«Сочи» подписал чилийского опорника Сааведру на правах свободного агента

«Сочи» объявил о подписании Игнасио Сааведры.

Чилийский полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента. Сааведра будет выступать за « » под 21-м номером.

Сааведра – воспитанник клуба « ». Он выступал за основную команду с 2018 года.

В чемпионате Чили 2023 года 25-летний футболист провел 28 матчей, его клуб занял 7-е место в таблице.

За сборную Чили Игнасио провел 3 матча – в 2021 году.

Изображение: pfcsochi.ru