Мележиков о Ваноли: «Без Каттани он за угол сходить боялся, по-моему. Мы благодарны Паоло за Кубок, но для него это была стрессовая ситуация»

Евгений Мележиков рассказал о влиянии Паоло Ваноли на трансферы «Спартака».

Ваноли возглавлял « » с декабря 2021 по июнь 2022 года.

– В какой момент тренер участвовал в переговорах [по новым трансферам]?

– В зависимости от спортивного директора. Я мог знать о кандидате, мог не знать. Спортивный директор самостоятельно принимал решения. Он мог на первоначальном этапе поинтересоваться [у тренера], а мог после согласования с Леонидом Арнольдовичем [ ] поставить перед фактом, сказать: ну вот тут этот кандидат, посмотри, дай свое заключение.

При Луке [Каттани] с связка была очень тесная. Несмотря на то, что мы все благодарны ему (Ваноли – Sports.ru) за Кубок России, но он, по-моему, он за угол боялся сходить без . Для него это была стрессовая ситуация, он постоянно требовал его присутствия, – сказал бывший гендиректор «Спартака» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».