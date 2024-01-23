Мележиков о Ваноли: «Без Каттани он за угол сходить боялся, по-моему. Мы благодарны Паоло за Кубок, но для него это была стрессовая ситуация»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Евгений Мележиков Паоло Ваноли Лука Каттани Это футбол, брат! Футбол

Евгений Мележиков рассказал о влиянии Паоло Ваноли на трансферы «Спартака».

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

– В какой момент тренер участвовал в переговорах [по новым трансферам]?

– В зависимости от спортивного директора. Я мог знать о кандидате, мог не знать. Спортивный директор самостоятельно принимал решения. Он мог на первоначальном этапе поинтересоваться [у тренера], а мог после согласования с Леонидом Арнольдовичем [Федуном] поставить перед фактом, сказать: ну вот тут этот кандидат, посмотри, дай свое заключение.

При Луке [Каттани] с Ваноли связка была очень тесная. Несмотря на то, что мы все благодарны ему (Ваноли – Sports.ru) за Кубок России, но он, по-моему, он за угол боялся сходить без Каттани. Для него это была стрессовая ситуация, он постоянно требовал его присутствия, – сказал  бывший гендиректор «Спартака» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

9 комментариев
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Поэтому Ваноли и убежал в Италию назад. Думаю теперь жалеет. Первый и последний большой клуб в его карьере, скорее всего. Хотя негатива к нему нет, его выбор, плохого ничего про клуб он не говорил никогда.
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы не пришлось так же жалеть, когда уйдёт Абаскаль... Что имеем не храним, потерявши плачем....
Не заметил я сожалений в этом интервью. Мележиков в основном создает впечатление какого-то профана в мире футбола. Впрочем это неудивительно, учитывая, что он был гендиром при Зареме. При Зареме вообще много странного было. А насчет Абаскаля тоже жалеть не стоит, если уйдет. Он ничего не выиграл. Постоянства нет, перспективы туманны и основанны только на болелщицкой вере. Первые полгода были хорошими, а потом ничего сверхестественного. Ваноли хотя бы кубок выиграл, пусть и в другом формате и с долей везения, но статистика говорит в его пользу. Я уж точно плакать по Абаскалю не буду.
+7
-2
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Ну он же с Италии, мафия бессмертна, одно упоминание Катани, не важно что не комиссар создаёт ощущение безопасности, это у итальянцев в крови .... А если серьёзно, все спартаковцы благодарны Ванолли за кубок, красиво ушёл к сожалению с Жиго, настоящим гладиатором, которого всем так не хватает,...Ауф!!!!
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Чо,за угол даже пипи без Каттани сходить не мог? ))
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Удачи обоим!!!
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В таких командах могут работать только такие больные люди как Тедеско и Абаскаль неуверенные и скользкие
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