«Милан» отдал Крунича «Фенербахче» в аренду с обязательным выкупом. Хавбека хотел «Спартак»

Раде Крунич вместо «Спартака» перешел в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о подписании полузащитника на правах аренды с опцией выкупа. « » уточняет, что выкуп в конце сезона является обязательным.

Босниец выступал за «россонери» с сезона-2019/20. В текущем чемпионате Италии у него 10 матчей – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что подписать хотел « ».

Фото: fenerbahce.org

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