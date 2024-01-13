«Милан» отдал Крунича «Фенербахче» в аренду с обязательным выкупом. Хавбека хотел «Спартак»
Раде Крунич вместо «Спартака» перешел в «Фенербахче».
Турецкий клуб объявил о подписании полузащитника на правах аренды с опцией выкупа. «Милан» уточняет, что выкуп в конце сезона является обязательным.
Босниец выступал за «россонери» с сезона-2019/20. В текущем чемпионате Италии у него 10 матчей – без результативных действий.
Ранее сообщалось, что подписать Крунича хотел «Спартак».
Фото: fenerbahce.org
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