«Милан» отдал Крунича «Фенербахче» в аренду с обязательным выкупом. Хавбека хотел «Спартак»

Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Раде Крунич Футбол

Раде Крунич вместо «Спартака» перешел в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о подписании полузащитника на правах аренды с опцией выкупа. «Милан» уточняет, что выкуп в конце сезона является обязательным.

Босниец выступал за «россонери» с сезона-2019/20. В текущем чемпионате Италии у него 10 матчей – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что подписать Крунича хотел «Спартак». 

Фото: fenerbahce.org

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10 комментариев
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Я вообще не понимаю, как этот человек достаточно долго играл в таком статусном клубе. Чтобы перевести на язык РПЛ - это как какой-нибудь Тимур Аюпов сейчас бы играл в ЦСКА
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Про Спартак чушь наверняка. У них сейчас другие критерии.
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Ответ Кирилл Голивец
Я вообще не понимаю, как этот человек достаточно долго играл в таком статусном клубе. Чтобы перевести на язык РПЛ - это как какой-нибудь Тимур Аюпов сейчас бы играл в ЦСКА
В ЦСКА Аюповых и своих хватает. А Крунича прокачал Пиоли.
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Ответ Кирилл Голивец
Я вообще не понимаю, как этот человек достаточно долго играл в таком статусном клубе. Чтобы перевести на язык РПЛ - это как какой-нибудь Тимур Аюпов сейчас бы играл в ЦСКА
В абсолютном сравнении Крунич, конечно, лучше, но в рамках своих футбольных вселенных Аюпов посильнее будет.
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Крунич избежал насилия со стороны Спартака
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Опять прос...ли?😂
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Спартак опять все проспал
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фенеру игроков топовых солить можно уже
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Ответ Кирилл Голивец
Я вообще не понимаю, как этот человек достаточно долго играл в таком статусном клубе. Чтобы перевести на язык РПЛ - это как какой-нибудь Тимур Аюпов сейчас бы играл в ЦСКА
Он неплохо играл если что)
Твой пример клоунский
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