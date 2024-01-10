«Таких, как Малком, из Бразилии уже раскупили. Роке, Леонардо, Эндрик — всех взяли». Журналист Алейшо об экс-хавбеке «Зенита» 

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Эндрик Витор Роке Футбол

Фабио Алейшо заявил, что в Бразилии больше не осталось игроков уровня Малкома.

«Таких, как Малком, из чемпионата Бразилии уже раскупили. Роке, Леонардо, Эндрик — всех взяли. А сейчас таких там нет. 

Есть Маурисио из «Интернасьонала», но он похож по уровню на Артура», — сказал бразильский журналист.

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4 комментария
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Приходит новый русский в магазин и спрашивает у продавщицы:
- А это у вас что?
- Яблоки.
- Дайте мне 10 кг и каждое в отдельности заверните.
- Но мы так не делаем, и плюс это будет дороже стоить.
- Я заплачу.

Бедная продавщица выполняет заказ.

- А что это там у вас еще?
- Апельсины.
- Взвесьте мне 10 кг и заверните каждый отдельно.
- Но это же будет дороже!
- Ничего, я заплачу.

Действия повторяются

- А чего это там у вас еще?
- Изюм, но он не продается.
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