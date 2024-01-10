«Таких, как Малком, из Бразилии уже раскупили. Роке, Леонардо, Эндрик — всех взяли». Журналист Алейшо об экс-хавбеке «Зенита» 

Фабио Алейшо заявил, что в Бразилии больше не осталось игроков уровня Малкома.

«Таких, как , из чемпионата Бразилии уже раскупили. Роке, Леонардо, — всех взяли. А сейчас таких там нет.

Есть Маурисио из «Интернасьонала», но он похож по уровню на Артура», — сказал бразильский журналист.

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