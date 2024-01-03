1 евро – зарплата Калинича в «Хайдуке». Форвард подписал контракт до конца сезона как свободный агент

Никола Калинич будет играть за «Хайдук» за символическую плату.

35-летний нападающий находился в статусе свободного агента после ухода из хорватского клуба минувшим летом. Вернувшись, он заключил с командой из Сплита контракт сроком на пять месяцев.

«Это самая простая сделка за мои три года в « », зарплата – 1 евро», – сказал футболист, которому уступил 9-й номер.

Бывший футболист «Милана» и «Ромы» за предыдущие два сезона провел в чемпионате Хорватии 29 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: hajduk.hr

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