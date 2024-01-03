1 евро – зарплата Калинича в «Хайдуке». Форвард подписал контракт до конца сезона как свободный агент

Теги высшая лига Хорватия Хайдук трансферы Никола Калинич Александар Трайковски деньги Фабрицио Романо Футбол

Никола Калинич будет играть за «Хайдук» за символическую плату.

35-летний нападающий находился в статусе свободного агента после ухода из хорватского клуба минувшим летом. Вернувшись, он заключил с командой из Сплита контракт сроком на пять месяцев.

«Это самая простая сделка за мои три года в «Хайдуке», зарплата – 1 евро», – сказал футболист, которому Александар Трайковски уступил 9-й номер.

Бывший футболист «Милана» и «Ромы» за предыдущие два сезона провел в чемпионате Хорватии 29 матчей и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: hajduk.hr

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2 комментария
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Такие зарплаты должны быть в РПЛ
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+4
Ответ Leon Petov
Такие зарплаты должны быть в РПЛ
у Смолова
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