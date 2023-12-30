Рио Фердинанд: «МЮ» попадет в топ-4 АПЛ. В январе вернутся многие из травмированных»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» финиширует в топ-4 АПЛ.

«Кто сказал, что они прокрадутся в четверку лучших? Я не говорил, что они «прокрадутся». «МЮ» будет там.

Я не думаю, что новые владельцы будут иметь какое-то отношение к этому. Они будут просто наблюдателями, думаю.

Я считаю, что дело в травмах, «Манчестер Юнайтед» был в числе худших по этому показателю. В январе многие из травмированных вернутся и в дальнейшем окажут влияние на команду.

«МЮ» не сильно отстал и еще вернется в четверку», – сказал бывший защитник манкунианцев в эфире TNT Sports.

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15 комментариев
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Скромняга Рио. Не стал создавать лишнее давление на команду, а то все понимают, что МЮ за чемпионство будет бороться
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Ответ LightWithin
Не так оптимистичен как Рио, скорее наоборот. Но желал бы этого не меньше него. И всё таки странная работа эти спортивные "эксперты", говоришь что хочешь, случилось - я же говорил, не случилось - объяснил почему. Никакой ответственности.
Так у тех же политологов, например, точно такая же "работа". Сперва предсказывают будущие поступки политиков, а потом объясняют сделанные поступки политиков.
Сперва предсказывают, что будет в будущем, а потом объясняют, что было в прошлом.
+5
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+2
Не так оптимистичен как Рио, скорее наоборот. Но желал бы этого не меньше него.
И всё таки странная работа эти спортивные "эксперты", говоришь что хочешь, случилось - я же говорил, не случилось - объяснил почему. Никакой ответственности.
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0
Ответ red hikkikomori
Если всё-таки произойдет смена тренера - то на эмоциальном подъёме могут залететь в четвёрку, а если не поменяют тренера - то не попадут. ИМХО
Ждать Грэма?
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