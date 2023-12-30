Рио Фердинанд: «МЮ» попадет в топ-4 АПЛ. В январе вернутся многие из травмированных»
Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» финиширует в топ-4 АПЛ.
«Кто сказал, что они прокрадутся в четверку лучших? Я не говорил, что они «прокрадутся». «МЮ» будет там.
Я не думаю, что новые владельцы будут иметь какое-то отношение к этому. Они будут просто наблюдателями, думаю.
Я считаю, что дело в травмах, «Манчестер Юнайтед» был в числе худших по этому показателю. В январе многие из травмированных вернутся и в дальнейшем окажут влияние на команду.
«МЮ» не сильно отстал и еще вернется в четверку», – сказал бывший защитник манкунианцев в эфире TNT Sports.
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Сперва предсказывают, что будет в будущем, а потом объясняют, что было в прошлом.
И всё таки странная работа эти спортивные "эксперты", говоришь что хочешь, случилось - я же говорил, не случилось - объяснил почему. Никакой ответственности.