Властимил Петржела: «Российских тренеров в Европе еще лет 10 не будет. Они только в Китае или Саудовской Аравии могут получить работу, но футбола там нет»

Теги премьер-лига Россия Властимил Петржела высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Властимил Петржела оценил шансы российских тренеров найти работу за рубежом.

«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно.

Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Титул через два года после основания, $2 млн для брата Глеба, скандал с Тевесом. Что мы знаем о «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чешский товарищ сильно отстал от жизни...В Саудию чтобы попасть на работу сегодня надо иметь зачетное резюме и определенное имя.
+8
0
+8
Как там дела у чешских тренеров?
+5
-1
+4
🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ставил на черное, а выпало зеро.
+2
0
+2
Да ты бы туда к саудитам сам поскакал как сайгак))
+1
0
+1
Истину глаголешь
0
0
0
Но не очко обычно губит
0
0
0
Можно подумать, что до этого российских тренеров в Европе было пруд пруди. Да и вообще, за очень редким исключением в Европе тренд задают всего три школы - испанцы, итальянцы и немцы. Остальные - в основном доморощенные физруки.
0
0
0
Этот товарищ после Зенита работал в Чехии, Словакии и Азербайджане, 5 лет без клуба зато эксперт во всех делах.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий