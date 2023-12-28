Властимил Петржела: «Российских тренеров в Европе еще лет 10 не будет. Они только в Китае или Саудовской Аравии могут получить работу, но футбола там нет»

Властимил Петржела оценил шансы российских тренеров найти работу за рубежом.

«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно.

Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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