Почеттино о 2:1 с «Пэлас»: «Челси» создал много моментов, я доволен. АПЛ сложна, у нас были взлеты и падения, но мы настроены позитивно»

Маурисио Почеттино доволен игрой «Челси» против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы создали много моментов. Я очень доволен нашим выступлением.

Нужно подстраиваться под команду, и сделал важный шаг.

– по-настоящему сложный турнир, и нам нужна стабильность. В первой половине сезона были взлеты и падения, было тяжело. Но мы настроены позитивно и должны показать, что способны побороться.

Я сказал исполнять одиннадцатиметровый : «Но если не уверен, то отдай мяч ». Я очень рад, счастлив. Мадуэке вышел со скамейки и продемонстрировал свои голод и уверенность», – отметил главный тренер « ».

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