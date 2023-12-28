Почеттино о 2:1 с «Пэлас»: «Челси» создал много моментов, я доволен. АПЛ сложна, у нас были взлеты и падения, но мы настроены позитивно»

Теги Челси премьер-лига Англия Кристал Пэлас Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Конор Галлахер Нони Мадуэке Футбол

Маурисио Почеттино доволен игрой «Челси» против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы создали много моментов. Я очень доволен нашим выступлением.

Нужно подстраиваться под команду, и Кристофер Нкунку сделал важный шаг.

АПЛ – по-настоящему сложный турнир, и нам нужна стабильность. В первой половине сезона были взлеты и падения, было тяжело. Но мы настроены позитивно и должны показать, что способны побороться.

Я сказал исполнять одиннадцатиметровый Галлахеру: «Но если не уверен, то отдай мяч Нони». Я очень рад, счастлив. Мадуэке вышел со скамейки и продемонстрировал свои голод и уверенность», – отметил главный тренер «Челси».

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2 комментария
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Челси много создал в первые 20 минут, но во втором тайме старик Ходжсон имел Почеттино как хотел. Будто Пэлас при 1-1 больше хотел победить, чем Челси.
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