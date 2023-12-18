Сергей Семак: «Для всех тренеров главное – выиграть чемпионат, даже Гвардиола так говорит. ЛЧ и еврокубки – это бонус»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Сергей Семак высказался о мотивации на фоне отстранения от еврокубков.

– Для вас сейчас главная мотивация как тренера – выиграть чемпионат? Нет дальнейшей цели на случай того, что скоро, возможно, Лига чемпионов вернется?

– Даже Гвардиола говорит, что у него главная задача – выиграть чемпионат. Для всех тренеров главное – выиграть чемпионат, тот турнир основной, в котором ты играешь.

Что касается Лиги чемпионов и еврокубков, это как бонус определенный, который тоже выиграть престижно, экономически выгодно. Если мы говорим о Лиге чемпионов, там очень большие деньги, это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой.

Для нас главная мотивация – это выполнять свою работу на 100 процентов, а уже результат – это тоже второстепенно. Ты делаешь все, что ты можешь, ну, дай бог, если ты заслуживаешь этот результат, ты его получаешь, не заслуживаешь – это не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом, – сказал главный тренер «Зенита» в подкасте Let’s Talk MGIMO.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так говорят те, кто выигрвает раз в 10 лет.
+17
-2
+15
То есть выбирая между кубком Лиги Чемпионов и победой в РПЛ, Сергей Богданович выберет второе.
+11
-1
+10
Так Гвардиола евролузер, поэтому так и говорит))
+9
0
+9
Кто-то ещё сомневается что Црвена Звезда и Янг Бойс гораздо круче Челси и Ливерпуля ? у кого сколько чемпионств за последние 10 лет? То-то же!
+8
-1
+7
Походу, так крышу снесло, што себя на один уровень с Гвардиолой поставил.
+10
-6
+4
А что должен был говорить тренер который с таким бюджетом клуба не мог выиграть ЛЧ? Если для Гвардиолы был не важно выиграть ЛЧ то что же он не играл в ней вторым составом для того чтобы беречь ведущих игроков для игры в АПЛ? Как это делают многие клубы при игре в ЛЕ.
+4
-1
+3
В чемпионате Молдовы и Андорры также говорят!
+3
-1
+2
Ответ Глеб Кравцов
Кто-то ещё сомневается что Црвена Звезда и Янг Бойс гораздо круче Челси и Ливерпуля ? у кого сколько чемпионств за последние 10 лет? То-то же!
У Чалова был выбор поехать в аренду в реал и Базель. Базель брал чемпионат 8 раз подряд , а Реал ЛЧ 3 раза подряд. Федя подумал и понял, что ЛЧ это всего лишь бонус
+1
0
+1
Пеп может так говорить, у них в лиге претендентов много на чемпионство. А для таких лиг, как у нас, еврокубки это индикатор успеха.
0
0
0
Комментировать такое - только портить
0
0
0
семак сейчас кубок питерским обнулил. они же так превозносят его значимость. газовые чемпионства оппоненты всегда высмеют, а кубок вот не посмеют. покусился на священные скрепы сектантов. )))
0
0
0
Ответ Александр Мартынов
Так говорят те, кто выигрвает раз в 10 лет.
или раз в 59
0
0
0
Ответ Bobkova
То есть выбирая между кубком Лиги Чемпионов и победой в РПЛ, Сергей Богданович выберет второе.
Это сюрреализм. У него никогда не будет стоять такой выбор, потому что Семак в Лиге чемпионов не выигрывает, а занимается ровно противоположным - раздаёт в ней очки всем кому ни попадя.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий