Сергей Семак: «Для всех тренеров главное – выиграть чемпионат, даже Гвардиола так говорит. ЛЧ и еврокубки – это бонус»
Сергей Семак высказался о мотивации на фоне отстранения от еврокубков.
– Для вас сейчас главная мотивация как тренера – выиграть чемпионат? Нет дальнейшей цели на случай того, что скоро, возможно, Лига чемпионов вернется?
– Даже Гвардиола говорит, что у него главная задача – выиграть чемпионат. Для всех тренеров главное – выиграть чемпионат, тот турнир основной, в котором ты играешь.
Что касается Лиги чемпионов и еврокубков, это как бонус определенный, который тоже выиграть престижно, экономически выгодно. Если мы говорим о Лиге чемпионов, там очень большие деньги, это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой.
Для нас главная мотивация – это выполнять свою работу на 100 процентов, а уже результат – это тоже второстепенно. Ты делаешь все, что ты можешь, ну, дай бог, если ты заслуживаешь этот результат, ты его получаешь, не заслуживаешь – это не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом, – сказал главный тренер «Зенита» в подкасте Let’s Talk MGIMO.
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