Сергей Семак: «Если мы говорим об уровне Второй лиги, то ведущие медиаклубы более чем соответствуют. А некоторые были бы на ведущих ролях»

Сергей Семак сравнил уровень медиафутбольных клубов и команд Второй лиги.

«Конечно, если мы говорим об уровне, допустим, той же Второй лиги, то ведущие медиаклубы, они более чем соответствуют, а некоторые, возможно, и были бы на ведущих ролях.

Мне кажется, даже по составу во многих медийных клубах собраны игроки с хорошим послужным списком. Те, которые профессионально занимались, те, которые профессионально играли. Если посмотреть уровень игры, то я думаю, что ведущие клубы это уровень профессиональных клубов», – заявил главный тренер «Зенита».