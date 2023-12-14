На президента «Анкарагюджю», ударившего судью, завели уголовное дело. Ему предъявлены обвинения в угрозах и нанесении телесных повреждений

Теги Анкарагюджю высшая лига Турция происшествия судьи Халил Мелер Фарук Коджа Футбол

На президента «Анкарагюджю», ударившего судью, завели уголовное дело.

Об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Напомним, Напомним, Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера. Когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. После инцидента президента «Анкарагюджю» задержали, а во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. Впоследствии Коджа подал в отставку.

Сообщалось, что Кодже грозит пожизненное отстранение от футбола и штраф на общую сумму 42 500 евро. Стадион клуба могут дисквалифицировать на 3 игры, еще 3 домашних матча «Анкарагюджю» может провести без зрителей.

«Генеральная прокуратура Анкары вынесла обвинительное заключение. Были возбуждены [уголовные] дела в отношении четырех человек.

В частности, дело об умышленном нанесении телесных повреждений и угрозах. Пострадавший получил перелом лицевой кости при исполнении обязанностей», – сказал Тунч в комментарии для Haberturk.

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3 комментария
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Президент отважная! Орёл ты!🧔
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а Ромке Широкову - должность. парадокс! хотя Коджа - друг и соратник Эрдогана.
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