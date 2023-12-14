На президента «Анкарагюджю», ударившего судью, завели уголовное дело. Ему предъявлены обвинения в угрозах и нанесении телесных повреждений

На президента «Анкарагюджю», ударившего судью, завели уголовное дело.

Об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Напомним, Напомним, Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера. Когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. После инцидента президента «Анкарагюджю» задержали, а во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. Впоследствии Коджа подал в отставку.

Сообщалось, что Кодже грозит пожизненное отстранение от футбола и штраф на общую сумму 42 500 евро. Стадион клуба могут дисквалифицировать на 3 игры, еще 3 домашних матча « » может провести без зрителей.

«Генеральная прокуратура Анкары вынесла обвинительное заключение. Были возбуждены [уголовные] дела в отношении четырех человек.

В частности, дело об умышленном нанесении телесных повреждений и угрозах. Пострадавший получил перелом лицевой кости при исполнении обязанностей», – сказал Тунч в комментарии для Haberturk.

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