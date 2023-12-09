Игроки «Пари НН» Майга, Нигматуллин и Живоглядов пропустят матч с «Зенитом»: «После игры с «Уралом» заболело полкоманды»
Три игрока основы «Пари НН» пропустят сегодняшний матч с «Зенитом» из-за болезни.
После игры 17-го тура Мир РПЛ с «Уралом» (1:0) сразу у нескольких футболистов нижегородцев наблюдалась высокая температура, сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, против «Зенита» не сыграют вратарь Артур Нигматуллин, защитник Дмитрий Живоглядов и хавбек Мамаду Майга, который и так пропустил бы матч из-за перебора желтых карточек.
Ситуацию прокомментировал председатель совета директоров «Пари НН»: «Действительно, у нас ЧП, после «Урала» заболело полкоманды. Что ж, значит, будем выходить и биться с «Зенитом» теми, кто есть в наличии», — сказал Дмитрий Кондратов.
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