Глебов о матче с ЦСКА в снегопад: «Судья сказал, что не он принимал решение. Кто-то сказал, непонятно»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Данил Глебов Рафаэль Шафеев Футбол

Решение о проведении матча ЦСКА – «Ростов» принимал не судья.

Об этом рассказал полузащитник ростовчан Данил Глебов. Напомним, «Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

– Как для себя объясняете, почему этот матч состоялся?

– Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться. Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им – кто был на стадионе или у телевизора – понравилась игра? Думаю, нет. То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед – а там как пойдет.

– Что сказал Карпин перед матчем?

– Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу.

– Как готовились, когда приехали на матч?

– До последнего думал, что отменят.

– Была возможность по ходу матча спросить у судьи, зачем он дал добро на проведение игры?

– Спросил у судьи – ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать. В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение.

– Почему?

– Потому что я у него спрашиваю – он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно.

– В смысле – кто-то сказал?

– Он сказал – это не я принял решение, кто-то сказал.

– Что нужно, чтобы таких матчей не было?

– Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» – «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить.

– Вы видели поле от своих ворот до чужих?

– Тяжеловато. Вверх голову поднимаешь – снег в глаза, метель. Бывает, что не видел. Ладно, сыграли игру – даже говорить не хочу ничего.

– Видели людей с лопатами по ходу матча в штрафных?

– Да. Мы в центре разыгрываем, судья свистит – погодите, дайте дочистить. Забавно, что трактор ездит, когда мы на разминке бьем по воротам, – сказал Глебов. 

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«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Карпин о матче с ЦСКА

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12 комментариев
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Толпа мужиков ноет вторые сутки из за того, что поработали за сотни тысяч рублей в снег🤦🏻 ЦСКА забил как-то, значит можно работать, а не ныть в такую непогоду.
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Ответ Vagner01
Так у них и тренер все время плачет! Сельпо одно слово!
Это удивительная история. Умудряться в такое непростое время играть целыми днями в мячик и при этом ныть. Задолбали
+6
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Просрал ну и помолчи, «Валера»
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Ноют прям как наши коммунальщики когда снег выпал))) То машины сломались, то песок не завезли, и вообще зачем убирать - весной растает.
+2
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Ответ seppblatter@mail.ru
Это удивительная история. Умудряться в такое непростое время играть целыми днями в мячик и при этом ныть. Задолбали
Да не говорите! И ещё за такие деньги!
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Ответ seppblatter@mail.ru
Толпа мужиков ноет вторые сутки из за того, что поработали за сотни тысяч рублей в снег🤦🏻 ЦСКА забил как-то, значит можно работать, а не ныть в такую непогоду.
Так у них и тренер все время плачет! Сельпо одно слово!
+4
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Ответ White Bone
Ноют прям как наши коммунальщики когда снег выпал))) То машины сломались, то песок не завезли, и вообще зачем убирать - весной растает.
Но есть нюанс. За какие деньги работают коммунальщики и эти зажравшиеся ребята.
0
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