«Байер» выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5 – это повторение клубного рекорда в еврокубках

«Байер» продлил победную серию до 14 матчей.

Команда Хаби Алонсо в гостях обыграла « » в – 2:0.

В данном турнире леверкузенцы одержали победы во всех пяти турах группового этапа к этому моменту. Им удалось повторить клубный рекорд, установленный в Кубке УЕФА в сезоне-1994/95. Больше «Байер» никогда не выигрывал пять еврокубковых матчей подряд.

Всего у немецкой команды 14 побед подряд во всех турнирах. В этом сезоне она не сумела одолеть только «Баварию» (2:2), еще 18 матчей завершились с победным для нее счетом.

Далее « » встретится с дортмундской «Боруссией» – это произойдет 3 декабря.

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