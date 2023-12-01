«Байер» выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5 – это повторение клубного рекорда в еврокубках
«Байер» продлил победную серию до 14 матчей.
Команда Хаби Алонсо в гостях обыграла «Хэкен» в Лиге Европы – 2:0.
В данном турнире леверкузенцы одержали победы во всех пяти турах группового этапа к этому моменту. Им удалось повторить клубный рекорд, установленный в Кубке УЕФА в сезоне-1994/95. Больше «Байер» никогда не выигрывал пять еврокубковых матчей подряд.
Всего у немецкой команды 14 побед подряд во всех турнирах. В этом сезоне она не сумела одолеть только «Баварию» (2:2), еще 18 матчей завершились с победным для нее счетом.
Далее «Байер» встретится с дортмундской «Боруссией» – это произойдет 3 декабря.
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Судя по всему,скоро за его подпись под контрактом очередь будет.