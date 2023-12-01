«Байер» выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5 – это повторение клубного рекорда в еврокубках

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Хэкен Футбол

«Байер» продлил победную серию до 14 матчей.

Команда Хаби Алонсо в гостях обыграла «Хэкен» в Лиге Европы – 2:0.

В данном турнире леверкузенцы одержали победы во всех пяти турах группового этапа к этому моменту. Им удалось повторить клубный рекорд, установленный в Кубке УЕФА в сезоне-1994/95. Больше «Байер» никогда не выигрывал пять еврокубковых матчей подряд.

Всего у немецкой команды 14 побед подряд во всех турнирах. В этом сезоне она не сумела одолеть только «Баварию» (2:2), еще 18 матчей завершились с победным для нее счетом.

Далее «Байер» встретится с дортмундской «Боруссией» – это произойдет 3 декабря.

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22 комментария
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Желаю Хаби Алонсо покорения любых вершин,в какой бы потом топ-клуб не перешел,а он и перейдет. Если он разрушит проклятие Неверкузена- так вообще не начало карьеры, а сказка будет)
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Испанские полузащитники - это готовые топ-тренеры еще до того, как они завершают карьеру. Небо и земля по сравнению с островными бегунками
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Если вспомнить, то его тренировали Моуриньо, Пеп, Бенитес, Анчи. Думаю он много впитал знаний за всю карьеру игрока
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на данный момент лучшие в Европе
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Кто бы мог подумать, что к европейскому рекорду по победной серии (22 - «Реал Мадрид» в сезоне 2014/15) приблизится «Байер» из Леверкузена?!
+7
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+5
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красавцы!
+4
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Алонсо поставил хорошую игру Байеру 🔥
+3
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Ответ JENNINGS
Кто бы мог подумать, что к европейскому рекорду по победной серии (22 - «Реал Мадрид» в сезоне 2014/15) приблизится «Байер» из Леверкузена?!
Печальная история получилась тогда)
+3
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Ответ AF007
Испанские полузащитники - это готовые топ-тренеры еще до того, как они завершают карьеру. Небо и земля по сравнению с островными бегунками
Островной бегунок Беллингем щас лучший в Ла-Лиге
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Ответ Птюч, Ёж.
сложно будет, в этом сезоне Ливерпуль будет настроен на победу.
если б мне в начале сезона сказали, что Байер будет таким темпом идти- сам бы покрутил у виска) если честно,в шоке, не знаю - везение это у Байера или нет, но Хаби полюбому поспособствовал таким результатам)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
если б мне в начале сезона сказали, что Байер будет таким темпом идти- сам бы покрутил у виска) если честно,в шоке, не знаю - везение это у Байера или нет, но Хаби полюбому поспособствовал таким результатам)
несомненно это полностью тренерская работа, но как всегда решит уровень игроков)
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Хаби Алонсо молодчага.
Судя по всему,скоро за его подпись под контрактом очередь будет.
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Ответ AF007
Испанские полузащитники - это готовые топ-тренеры еще до того, как они завершают карьеру. Небо и земля по сравнению с островными бегунками
а у Мостового случайно нет испанского гражданства ?))
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Ответ Питер Пэн
Так то Байер и Кубок УЕФА выигрывал в сезоне 87/88
Выбив в 1/4 из турнира Барселону
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Ответ JENNINGS
Кто бы мог подумать, что к европейскому рекорду по победной серии (22 - «Реал Мадрид» в сезоне 2014/15) приблизится «Байер» из Леверкузена?!
Так то Байер и Кубок УЕФА выигрывал в сезоне 87/88
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Желаю Хаби Алонсо покорения любых вершин,в какой бы потом топ-клуб не перешел,а он и перейдет. Если он разрушит проклятие Неверкузена- так вообще не начало карьеры, а сказка будет)
было бы очень хорошо взять Бундеслигу, в резюме будет написано что с аутсайдером взял чемп при гегемонии баварий
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Желаю Хаби Алонсо покорения любых вершин,в какой бы потом топ-клуб не перешел,а он и перейдет. Если он разрушит проклятие Неверкузена- так вообще не начало карьеры, а сказка будет)
сложно будет, в этом сезоне Ливерпуль будет настроен на победу.
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Алонсо молодец, крутой тренер
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Почм разрываюсь - хочется чтобы Кейн выиграл чемпионство, но надоела Бавария на верху, превращаются в чеховских медведей
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