Влахович забил впервые с сентября – «Интеру». Он лучший бомбардир «Юве» с 5 голами в сезоне
Душан Влахович забил за «Ювентус» впервые за 7 матчей.
Сербский нападающий открыл счет в матче против «Интера» на 27-й минуте после передачи Федерико Кьезы. До этого Влахович не забивал за «Ювентус» в 6 матчах подряд – с 16 сентября.
В текущем сезоне Серии А на счету Влаховича 5 голов в 10 матчах за «Ювентус». 23-летний нападающий является лучшим бомбардиром в составе туринцев. Его подробная статистика доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер» (1:1, перерыв).
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