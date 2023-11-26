Влахович забил впервые с сентября – «Интеру». Он лучший бомбардир «Юве» с 5 голами в сезоне

Душан Влахович забил за «Ювентус» впервые за 7 матчей.

Сербский нападающий открыл счет в матче против « » на 27-й минуте после передачи Федерико Кьезы. До этого не забивал за « » в 6 матчах подряд – с 16 сентября.

В текущем сезоне Серии А на счету Влаховича 5 голов в 10 матчах за «Ювентус». 23-летний нападающий является лучшим бомбардиром в составе туринцев. Его подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер» (1:1, перерыв).

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