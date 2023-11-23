Пловчиха Чикунова вышла на старт заплыва в футболке «Зенита»: «Это клуб моего родного города. Так я еще в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга»

Теги Зенит премьер-лига Россия игровая форма Евгения Чикунова Футбол

Пловчиха Евгения Чикунова вышла на старт в футболке «Зенита».

Сегодня Чикунова победила на 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде. На старт заплыва она вышла в футболке петербуржского клуба с 17-м номером. 

«Зенит» – клуб моего любимого родного города. Они связались со мной после победы на 50 м, очень тепло поздравили, подарили майку. Приятно выйти в майке «Зенита», так я еще в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга», – сказала Чикунова.

Евгения также пожелала «Зениту» удачи в предстоящей игре против «Сочи». 

«Я буду безумно переживать за вас в эту субботу. К сожалению, я не смогу присутствовать, но знайте, что моя вера и поддержка всегда с вами. Я желаю вам удачи и хорошей игры», – добавила пловчиха. 

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10 комментариев

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Oleg Olegov
Пловец Соболев вышел на старт заплыва в футболке «Спартака».
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Феоктист
Молодец, все мы любим наш город. Это чудо созданное людьми, идёшь по центру и видишь величие России, 200 лет выдающиеся архитекторы мира создавали его красоту. Вот, идёшь по Невскому и мемориальная табличка " Граждане, будьте осторожны, это сторона улицы обстеливаема", 600 тыс. наших людей погибших, как это забыть. Слава горожанам. Как писала Ольга Бергольц: Ленинградцы, дети мои...
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PSG
Ответ Феоктист
Молодец, все мы любим наш город. Это чудо созданное людьми, идёшь по центру и видишь величие России, 200 лет выдающиеся архитекторы мира создавали его красоту. Вот, идёшь по Невскому и мемориальная табличка " Граждане, будьте осторожны, это сторона улицы обстеливаема", 600 тыс. наших людей погибших, как это забыть. Слава горожанам. Как писала Ольга Бергольц: Ленинградцы, дети мои...
1. Не 200, а 320
2. Не "обстеливаема", а "при обстреле...наиболее опасна"
3. Ольга Берггольц такого не писала. Это - Джамбул
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