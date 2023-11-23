Пловчиха Чикунова вышла на старт заплыва в футболке «Зенита»: «Это клуб моего родного города. Так я еще в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга»

Пловчиха Евгения Чикунова вышла на старт в футболке «Зенита».

Сегодня Чикунова победила на 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде. На старт заплыва она вышла в футболке петербуржского клуба с 17-м номером.

« » – клуб моего любимого родного города. Они связались со мной после победы на 50 м, очень тепло поздравили, подарили майку. Приятно выйти в майке «Зенита», так я еще в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга», – сказала Чикунова.

также пожелала «Зениту» удачи в предстоящей игре против «Сочи».

«Я буду безумно переживать за вас в эту субботу. К сожалению, я не смогу присутствовать, но знайте, что моя вера и поддержка всегда с вами. Я желаю вам удачи и хорошей игры», – добавила пловчиха.

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