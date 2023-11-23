Экс-скаут «Юве» Тоньоцци: «Мы связывались с Беллингемом в 2019-м, но он решил продолжить расти в «Бирмингеме». Были в шаге от подписания Холанда в 2017-м»

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Экс-скаут «Ювентуса» Маттео Тоньоцци рассказал о неудавшихся подписаниях.

«Я определенно назвал бы Беллингема, с которым мы связывались в 2019 году. Через несколько дней я увижу его на «Сантьяго Бернабеу», и это заставляет меня вспомнить, как я встретил его и его удивительную семью: это воспоминания, которыми я очень дорожу. Но он решил продолжить расти в своем родном клубе – в «Бирмингеме».

Мы действительно были в шаге от [подписания] Холанда. Это было в ноябре 2017 года – я пришел в июле, и это был один из первых контактов, которые я установил в «Ювентусе» вместе с Керубини. Дело в том, что если на рынке готовых игроков есть время, чтобы поработать над переговорами, то в случае с молодежью все может измениться за несколько дней. Все было в наших руках, но в то время операцию сочли слишком обременительной для усиления молодежной команды.

Тогда он все еще был на скамейке запасных в «Мольде», но через несколько недель он начал играть и забивать, поэтому все им заинтересовались. И в таком клубе, как «Зальцбург», он мог быстро пробиться в основу.

Многие скауты переживают разочарование в подобных ситуациях, но я, тесно сотрудничая со спортивным руководством, понял, что это неизбежно: остается осознание того, что я хорошо поработал», – сказал Тоньоцци, 5 лет работавший главой скаутов «бьянконери» и ныне занимающий пост спортивного директора «Гранады».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

12 комментариев

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Destro7451
уважаемый Арсен Венгер, разлогиньтесь и войдите под своим аккаунтом
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Михаил1970
Главный промах селекционеров Ювентуса, это то что они не заметили Сапогова.
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Виталий Ан
Может Беллингем и мог так же раскрыться и в Юве, но молодому Холанду явно нужна была практика и школа которую он прошел. Сидел скорее всего в запасе до сих пор, и испортили бы парню карьеру. То де и могло произойти с Джудом. Так что они очень правильно развивались. Шли от одного уровня к другому. И стали звездами сравнительно в юном возрасте.
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Bata
Перейди они тогда в Ювентус, играли бы сейчас в арендах Салернитане, Кремонезе или Лечче. Та же участь ждет Николусси Кавилью,Матиаса Суле, Энцо Берренечеа, Марле Акке, Иллинга Джуниора, Кенана Йлдыза, Фабио Миретти, Андреа Камбьязо и прочих талантов. Упаси господь встречи с Масимилиано Алегри в карьерах любого молодого таланта!
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Sergey Man
Ну так по итогу, не взяли ни того ни другого…
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Семён Жуйло
Что-то их всех понесло сегодня вспоминать всех, кого они прощёлкали. Мальдини, теперь этот. Имхо - это все сказочки. Если по-настоящиму захотели, подписали бы. Милан, Ювентус не середняки, типа Бирменгема. Если только Острые Козырьки не запретили.
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Сергей Батурин
Ответ Halicarnassus
Тоньоцци оправдывает свое назначение спортдиром. В шаге от подписания Холланда могут быть десятки скаутов и не только . Все ли из них супер проф пригодны ? Сомневаюсь. Супер ли топ сам Тоньоцци ? Сомневаюсь .
ну Холанд даже в шапочке юве на стадионе был, помню. так что было дело
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Omar Sivori
Ответ Bata
Перейди они тогда в Ювентус, играли бы сейчас в арендах Салернитане, Кремонезе или Лечче. Та же участь ждет Николусси Кавилью,Матиаса Суле, Энцо Берренечеа, Марле Акке, Иллинга Джуниора, Кенана Йлдыза, Фабио Миретти, Андреа Камбьязо и прочих талантов. Упаси господь встречи с Масимилиано Алегри в карьерах любого молодого таланта!
Если бы не проблемы с составом ,об этих ноунеймов которые никому не нужны никто бы не узнал)Тоже мне таланты мирового класса)
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