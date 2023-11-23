Экс-скаут «Юве» Тоньоцци: «Мы связывались с Беллингемом в 2019-м, но он решил продолжить расти в «Бирмингеме». Были в шаге от подписания Холанда в 2017-м»

Экс-скаут «Ювентуса» Маттео Тоньоцци рассказал о неудавшихся подписаниях.

«Я определенно назвал бы Беллингема, с которым мы связывались в 2019 году. Через несколько дней я увижу его на «Сантьяго Бернабеу», и это заставляет меня вспомнить, как я встретил его и его удивительную семью: это воспоминания, которыми я очень дорожу. Но он решил продолжить расти в своем родном клубе – в «Бирмингеме».

Мы действительно были в шаге от [подписания] Холанда. Это было в ноябре 2017 года – я пришел в июле, и это был один из первых контактов, которые я установил в « » вместе с Керубини. Дело в том, что если на рынке готовых игроков есть время, чтобы поработать над переговорами, то в случае с молодежью все может измениться за несколько дней. Все было в наших руках, но в то время операцию сочли слишком обременительной для усиления молодежной команды.

Тогда он все еще был на скамейке запасных в «Мольде», но через несколько недель он начал играть и забивать, поэтому все им заинтересовались. И в таком клубе, как « », он мог быстро пробиться в основу.

Многие скауты переживают разочарование в подобных ситуациях, но я, тесно сотрудничая со спортивным руководством, понял, что это неизбежно: остается осознание того, что я хорошо поработал», – сказал Тоньоцци, 5 лет работавший главой скаутов «бьянконери» и ныне занимающий пост спортивного директора «Гранады».

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