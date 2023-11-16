Amnesty International о нарушении прав трудящихся в Катаре: «Сотни тысяч рабочих-мигрантов потеряли свои деньги, здоровье и даже жизни. ФИФА должна учиться на своих ошибках»

Теги ФИФА ЧМ-2022 Amnesty International Футбол

В Amnesty International оценили ситуацию с правами трудящихся в Катаре.

Правозащитная организация опубликовала отчет, в котором говорится, что Катар не добился прогресса в области прав трудящихся после завершения ЧМ-2022.

«Продолжающаяся неспособность Катара должным образом воплотить в жизнь или усилить свои трудовые реформы, принятые перед чемпионатом мира по футболу, подвергает серьезной опасности любое потенциальное наследие для рабочих. 

От незаконных сборов за наем до невыплаченной заработной платы, сотни тысяч рабочих-мигрантов потеряли свои деньги, здоровье и даже жизни, в то время как ФИФА и Катар пытались увильнуть и отрицать свою ответственность.

По состоянию на сегодняшний день, спустя год после проведения турнира, слишком мало было сделано, чтобы исправить все эти ошибки, но рабочие, которые сделали возможным проведение чемпионата мира 2022 года, не должны быть забыты.

Катар не должен тешить себя иллюзиями, что только потому, что турнир закончился, его действия не подвергнутся тщательной проверке. Он должен возобновить усилия по улучшению прав трудящихся. Правительство должно срочно подтвердить свою приверженность защите работников, в то время как и ФИФА, и Катар должны согласовать планы реабилитации для всех пострадавших.

Что касается ФИФА, то, чтобы предотвратить повторение нарушений, связанных с чемпионатом мира в Катаре, она должна учиться на своих ошибках, быть готовой серьезно относиться к своим обязанностям в области прав человека и непосредственно устранять нарушения, которые были вызваны или которым способствовали ее неудачи.

Нарушения, связанные с чемпионатом мира по футболу 2022 года, должны послужить напоминанием спортивным организациям о том, что права человека всегда должны быть центральным аспектом при принятии решений о присуждении турниров», – заявил глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty International Стив Кокберн.

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10 комментариев

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tyler_durden@bk.ru
сотни тысяч людей потеряли деньги, жильё и жизни на Донбассе, но это другое.
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Vinnipukh Vinni
Ответ tyler_durden@bk.ru
сотни тысяч людей потеряли деньги, жильё и жизни на Донбассе, но это другое.
Не, не, они попытались разок составить отчётик о том, что Украина чего-то там нарушает, права какие-то попирает.
В итоге несколько человек из высшего руководства вынуждены были уволиться и больше они не суются туда, где горячо.
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deadjoker
Конечно, нужно ТК закручивать до уровня Франции, где уволить человека почти нереально, независимо от его пользы для бизнеса. То ли дело толерантные Штаты, где ТК не сильно лучше и человека одним днем можно уволить без выплат, если это в договоре не прописано.
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QWertY
Палестинцы каждый теряют свои жизни. Как видим на это ША дала Европе зеленый свет)
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Антон Бывалов
Они знали, что будут работать в таких условиях, это их выбор
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Guillermo
Мне кажется Катар никому ничего не должен, как и ФИФА впрочем
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ArnoNeputevy
В чём ошибки? Это они потеряли, ФИФА приобрело.
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kazus
Сейчас местные эксперты во всём обвинят Израиль или приплетут палестинских детей
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