PFA считает, что некоторые звезды откажутся от игр за сборные из-за нагрузок и нежелания ехать на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
Глава PFA считает, что некоторые звездные футболисты откажутся играть за сборные.
Руководитель Ассоциации профессиональных футболистов Англии Маэта Моланго сказал, что игроки могут отказаться выступать за национальные команды из-за постоянного увеличения числа матчей.
Еще одна причина возможных отказов – ожидаемое проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии. Ранее ФИФА подтвердила, что заявка на организацию турнир поступила только от этой страны.
Чемпионат, вероятно, будет проведен зимой, как и в Катаре в 2022 году.
«Нам нужно начать прислушиваться к игрокам, потому что они начинают отказываться от игр за сборные из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются.
Мы должны прийти к тому, чтобы глобальный календарь матчей был более скоординированным.
Мы не можем продолжать рассматривать турниры и соревнования изолированно. Всегда есть побочные эффекты.
Зимний чемпионат в Катаре был воспринят как исключительный случай. Нам нужно понять, какой будет организация календаря на этот раз. Мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них не будет передышки. Продление сезонов делу не поможет», – сказал Моланго.
В частности, он привел в пример защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, завершившего карьеру в сборной Франции в 29 лет после финала ЧМ-2022.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Можно подумать что Варан авторитет!
За 12 месяцев 50- 60 матчей за такие зарплаты можно и нужно играть
В Челси например 30 игроков есть, пусть и играет