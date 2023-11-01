PFA считает, что некоторые звезды откажутся от игр за сборные из-за нагрузок и нежелания ехать на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу ФИФА чемпионат мира ЧМ-2022 Рафаэль Варан Ассоциация профессиональных футболистов Англии календарь Футбол

Глава PFA считает, что некоторые звездные футболисты откажутся играть за сборные.

Руководитель Ассоциации профессиональных футболистов Англии Маэта Моланго сказал, что игроки могут отказаться выступать за национальные команды из-за постоянного увеличения числа матчей. 

Еще одна причина возможных отказов – ожидаемое проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии. Ранее ФИФА подтвердила, что заявка на организацию турнир поступила только от этой страны. 

Чемпионат, вероятно, будет проведен зимой, как и в Катаре в 2022 году. 

«Нам нужно начать прислушиваться к игрокам, потому что они начинают отказываться от игр за сборные из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются. 

Мы должны прийти к тому, чтобы глобальный календарь матчей был более скоординированным. 

Мы не можем продолжать рассматривать турниры и соревнования изолированно. Всегда есть побочные эффекты.

Зимний чемпионат в Катаре был воспринят как исключительный случай. Нам нужно понять, какой будет организация календаря на этот раз. Мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них не будет передышки. Продление сезонов делу не поможет», – сказал Моланго. 

В частности, он привел в пример защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, завершившего карьеру в сборной Франции в 29 лет после финала ЧМ-2022

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6 комментариев

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Пепси пеналдувич
Это все просто слова от 1/10 части зарплаты они не откажутся, ради уменьшения игр, так что есть чем жертвовать)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ещё один зимний недочемп?)) закрывайте уже эту устаревшую дичь
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Максим Новиков
Кому это интересно? Где новость про Бугаева?
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Я Гражданин Мира
Очень глупый пример
Можно подумать что Варан авторитет!
За 12 месяцев 50- 60 матчей за такие зарплаты можно и нужно играть
В Челси например 30 игроков есть, пусть и играет
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xDe xDe
Ответ Пепси пеналдувич
Это все просто слова от 1/10 части зарплаты они не откажутся, ради уменьшения игр, так что есть чем жертвовать)
Так или иначе, физическая перегрузка имеет место. Многие звёзды в сборных и так зарабатывают огромные деньги. Уверен, отказы будут, хотя вряд ли массовые.
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