PFA считает, что некоторые звезды откажутся от игр за сборные из-за нагрузок и нежелания ехать на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Глава PFA считает, что некоторые звездные футболисты откажутся играть за сборные.

Руководитель Ассоциации профессиональных футболистов Англии Маэта Моланго сказал, что игроки могут отказаться выступать за национальные команды из-за постоянного увеличения числа матчей.

Еще одна причина возможных отказов – ожидаемое проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии. Ранее ФИФА подтвердила, что заявка на организацию турнир поступила только от этой страны.

Чемпионат, вероятно, будет проведен зимой, как и в Катаре в 2022 году.

«Нам нужно начать прислушиваться к игрокам, потому что они начинают отказываться от игр за сборные из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются.

Мы должны прийти к тому, чтобы глобальный календарь матчей был более скоординированным.

Мы не можем продолжать рассматривать турниры и соревнования изолированно. Всегда есть побочные эффекты.

Зимний чемпионат в Катаре был воспринят как исключительный случай. Нам нужно понять, какой будет организация календаря на этот раз. Мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них не будет передышки. Продление сезонов делу не поможет», – сказал Моланго.

В частности, он привел в пример защитника « » , завершившего карьеру в сборной в 29 лет после финала .

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