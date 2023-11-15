Квалификация Евро-2024. Израиль сыграет против Швейцарии в перенесенном матче

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Израиль сыграет против Швейцарии в перенесенном матче.

Встреча должна была состояться 12 октября в Израиле, но из-за вторжения палестинских боевиков из группировки ХАМАС 7 октября игру перенесли.

Матч пройдет в Венгрии.

Квалификация Евро-2024

7-й тур

Израиль – Швейцария
Дата проведения
15 ноября, 22.45, «Панчо-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Tollie
удачи Швейцарии против международных террористов!
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