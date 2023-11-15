Квалификация Евро-2024. Израиль сыграет против Швейцарии в перенесенном матче
Израиль сыграет против Швейцарии в перенесенном матче.
Встреча должна была состояться 12 октября в Израиле, но из-за вторжения палестинских боевиков из группировки ХАМАС 7 октября игру перенесли.
Матч пройдет в Венгрии.
Квалификация Евро-2024
7-й тур
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.45, «Панчо-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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