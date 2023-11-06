Защитник «Пари НН» Стаматов из-за перелома стопы пропустит 3-4 недели. Он покидал стадион на костылях после игры с ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Пари НН Спорт-Экспресс Здоровье Матео Стаматов Футбол

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов выбыл на месяц из-за перелома стопы.

Об этом сообщил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Стаматов из-за повреждения был заменен в первом тайме вчерашнего матча с ЦСКА. Сообщалось, что защитник нижегородцев покинул стадион на костылях.

«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займет примерно 3-4 недели», – сказал Кондратов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Эсаулов
Удивительно, сами костоломы и поломались. Здоровья, че
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий