Защитник «Пари НН» Стаматов из-за перелома стопы пропустит 3-4 недели. Он покидал стадион на костылях после игры с ЦСКА
Защитник «Пари НН» Матео Стаматов выбыл на месяц из-за перелома стопы.
Об этом сообщил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
Стаматов из-за повреждения был заменен в первом тайме вчерашнего матча с ЦСКА. Сообщалось, что защитник нижегородцев покинул стадион на костылях.
«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займет примерно 3-4 недели», – сказал Кондратов.
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