Защитник «Пари НН» Стаматов из-за перелома стопы пропустит 3-4 недели. Он покидал стадион на костылях после игры с ЦСКА

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов выбыл на месяц из-за перелома стопы.

Об этом сообщил председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

из-за повреждения был заменен в первом тайме вчерашнего матча с . Сообщалось, что защитник нижегородцев покинул стадион на костылях.

«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займет примерно 3-4 недели», – сказал Кондратов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!