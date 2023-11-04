Бабич про 2:3 с «Краснодаром»: «Спартак» не заслуживал поражения, никакой расслабленности не было. Для меня важно побеждать в каждом матче»

Срджан Бабич считает, что «Спартак» не заслужил поражения от «Краснодара».

В среду красно‑белые уступили « » (2:3) в 6‑м туре группового этапа Фонбет Кубка России. «Спартак» ранее обеспечил себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ с первого места в группе.

«Первые 5-10 минут у нас вообще не получалось, но потом мы сыграли хорошо. Я считаю, что мы не заслуживали поражения. Никакой расслабленности из‑за досрочного выхода из группы не было.

Для меня важно побеждать в каждом матче – против «Краснодара» или «Пари НН». Надо брать очки, даже если мы решили промежуточную задачу», – сказал защитник « » в программе «РецепТура» на «Матч Премьер».

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