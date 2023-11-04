Бабич про 2:3 с «Краснодаром»: «Спартак» не заслуживал поражения, никакой расслабленности не было. Для меня важно побеждать в каждом матче»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Срджан Бабич Матч ТВ Футбол

Срджан Бабич считает, что «Спартак» не заслужил поражения от «Краснодара».

В среду красно‑белые уступили «Краснодару» (2:3) в 6‑м туре группового этапа Фонбет Кубка России. «Спартак» ранее обеспечил себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ с первого места в группе.

«Первые 5-10 минут у нас вообще не получалось, но потом мы сыграли хорошо. Я считаю, что мы не заслуживали поражения. Никакой расслабленности из‑за досрочного выхода из группы не было.

Для меня важно побеждать в каждом матче – против «Краснодара» или «Пари НН». Надо брать очки, даже если мы решили промежуточную задачу», – сказал защитник «Спартака» в программе «РецепТура» на «Матч Премьер».

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5 комментариев

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Wiley Fox
Пиара вокруг Бабича много

Ясно, что он лучше жжикии. Но так лучше жжикии сейчас многие
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Peter Parker
Пока у Бабича есть «кредит доверия». Играет не без ошибок, но полезно. На сегодняшний день выглядит тем, вокруг кого должна строится оборона Спартака. Надеюсь, что дальше серб будет только набираться уверенности и заряжать ей партнеров
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ефрейтор
так побеждайте, кто вам мешает, а то после каждого проигрыша у вас вечно кто то виновен, то судьи то мудьи виноваты...
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Ленид Вилькин
Ответ ефрейтор
так побеждайте, кто вам мешает, а то после каждого проигрыша у вас вечно кто то виновен, то судьи то мудьи виноваты...
Судьи мудьи акробаты в бедах наших виноваты,Бабичово удаленье и плохое настроенье.Соболь то коряво бьет,а другой и не забьет.И вокруг виновных море,а без них бы было горе.Не умеют ведь играть-вот побед и не видать!😀
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