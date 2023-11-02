Айтекин обслужит матч «Боруссия Дортмунд» – «Бавария» в субботу

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия судьи Дениз Айтекин Кристиан Диц Беньямин Бранд Эдуард Байтингер Маттиас Йолленбек Футбол

Назначен судья на матч дортмундской «Боруссии» против «Баварии».

«Боруссия Дортмунд» и «Бавария» встретятся в эту субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги. Главным арбитром матча назначен Дениз Айтекин. Его ассистентами будут Кристиан Диц и Эдуард Байтингер, четвертым арбитром – Маттиас Йолленбек, а функции арбитра ВАР будет выполнять Беньямин Бранд.

Отметим, что Айтекин родился и проживает в федеральной земле Бавария. До этого он работал на матче «Боруссии» и «Баварии» лишь один раз – в октябре 2022 года.

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10 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Все правильно, на такой статусный матч нужно нейтрального судью из Каталонии назначать
+10
-1
+9
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Zidane 21
барселона выиграет
+9
-3
+6
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Стахович
Чуть-чуть уступает Эвребе,но тоже легенда
+5
-3
+2
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Андрей
мой коллега хотел пойти, самый дешевый билет стоит 375€. жесть
+1
0
+1
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deadjoker
А легенда еще в строю оказывается. Я думал его давно списали
+1
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1. FC Köln
Ответ Андрей
мой коллега хотел пойти, самый дешевый билет стоит 375€. жесть
Это вторая проблема, первая - успеть купить билет.
+1
0
+1
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Сергей Максимюк
сердце барсы, диспетчер барсы
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Tristan...
Ответ Андрей
мой коллега хотел пойти, самый дешевый билет стоит 375€. жесть
Игра стоит свеч
0
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