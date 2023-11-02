Айтекин обслужит матч «Боруссия Дортмунд» – «Бавария» в субботу

Назначен судья на матч дортмундской «Боруссии» против «Баварии».

« » и «Бавария» встретятся в эту субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги. Главным арбитром матча назначен . Его ассистентами будут Кристиан Диц и Эдуард Байтингер, четвертым арбитром – Маттиас Йолленбек, а функции арбитра ВАР будет выполнять Беньямин Бранд.

Отметим, что Айтекин родился и проживает в федеральной земле . До этого он работал на матче «Боруссии» и «Баварии» лишь один раз – в октябре 2022 года.

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