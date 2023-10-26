Фанаты «ПСЖ» почтили память жертв конфликта на Ближнем Востоке и показали флаг Палестины: «Париж против всех форм терроризма»
Фанаты «ПСЖ» высказались о конфликте на Ближнем Востоке во время матча ЛЧ.
Во время игры группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:0) парижские ультрас развернули несколько баннеров, касающихся конфликта Израиля и Палестины.
«Ближний Восток: пусть все невинные жертвы упокоятся с миром. Военные преступления в секторе Газа, что делает международное сообщество?», «Париж против всех форм терроризма», – такие баннеры были продемонстрированы объединением Collectif Ultras Paris.
Кроме того, на трибуне фанатов был показан флаг Палестины, которую ультрас «ПСЖ» поддерживают исторически.
Помимо демонстрации баннеров о конфликте, болельщики почтили память учителя Доминика Бернара, убитого в результате нападения на школу в Аррасе. «Не трогайте наше национальное образование. Покойся с миром, Доминик Бернар», – гласил баннер фанатов.
Отметим, что УЕФА запрещает любые политические послания на трибунах во время матчей еврокубков. Баннеры были сняты стюардами через несколько минут.
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Так что что с арабскими странами все не так просто.
Причем молодые в основном поддерживают Палестину, а более возрастные Израиль
Второе: Жертвы среди детей могут быть, но не в тех количествах, которые указывает минздрав Газы, над которым имеет полное влияние ХАМАС. Их пропаганда работает полным ходом над тем, чтобы максимально выставить себя жертвой и получить помощь мирового сообщества.
Это явно или вброс (никто не проводил независимый опрос), или слова представителей Хамаса (которым естественно выгодно так сказать).