Фанаты «ПСЖ» почтили память жертв конфликта на Ближнем Востоке и показали флаг Палестины: «Париж против всех форм терроризма»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Фанаты «ПСЖ» высказались о конфликте на Ближнем Востоке во время матча ЛЧ.

Во время игры группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:0) парижские ультрас развернули несколько баннеров, касающихся конфликта Израиля и Палестины.

«Ближний Восток: пусть все невинные жертвы упокоятся с миром. Военные преступления в секторе Газа, что делает международное сообщество?», «Париж против всех форм терроризма», – такие баннеры были продемонстрированы объединением Collectif Ultras Paris.

Кроме того, на трибуне фанатов был показан флаг Палестины, которую ультрас «ПСЖ» поддерживают исторически.

Помимо демонстрации баннеров о конфликте, болельщики почтили память учителя Доминика Бернара, убитого в результате нападения на школу в Аррасе. «Не трогайте наше национальное образование. Покойся с миром, Доминик Бернар», – гласил баннер фанатов.

Отметим, что УЕФА запрещает любые политические послания на трибунах во время матчей еврокубков. Баннеры были сняты стюардами через несколько минут.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
А Израиль вообще кто то поддерживает кроме политиков? Где флаги и тд?
+127
-25
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pozevalkin
Ну не евреев же поддерживать катарскому клубу)))
+66
0
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kupezz
Ответ Евгений Горячев
Комментарий удален модератором
Они не поддерживают Хамас, они поддерживают мирное население Палестины, которых гибнет сейчас не меньше, а то и больше мирного населения Израиля.
+46
-15
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Евгений Горячев
Комментарий удален модератором
Тебе нужно подтягивать русский а ты не спишь ещё(во вторую смену наверное учишься))
+43
-14
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kikker
Владельцы ПСЖ - в Катаре. Руководство ХАМАС - в Катаре. Должно быть просто совпадение.
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Новость от 2016 года, пока всё это еще не было в моде
https://www.google.com/amp/vesti.kz/sportsout/krishtianu-ronaldu-nazvan-chelovekom-goda-v-palestine-230184/amp/
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ kupezz
Флажками махать? Победитель понятен? Палестину поддерживает Иран и практически весь арабский мир, так что этот конфликт в долгую и не факт, что Израиль с США ( героями, которые всех поддерживают, но почему то издалека и которые как всегда сливаются, когда начинает пахнуть жареным) вывезут эту бойню.
Египет и Иордания отказываются принимать арабских палестинцев у себя, ОАЭ и Саудовская Аравия осуждает Хамас, Бахрейн говорит о важности продолжения налаживания отношений с Израилем.

Так что что с арабскими странами все не так просто.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пылесос
Ответ kupezz
Они не поддерживают Хамас, они поддерживают мирное население Палестины, которых гибнет сейчас не меньше, а то и больше мирного населения Израиля.
По последнему опросу 89% "мирного" населения Газы поддерживает Хамас и их резню 7 октября. В той резне участвовало огромное количество простых палестинцев, не хамасовцев.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ Михо
А Израиль вообще кто то поддерживает кроме политиков? Где флаги и тд?
Когда люди с флагами Израиля смогут спокойно выходить на улицы и не будут подвержены нападениям и агрессии со стороны "представителей невинных жертв".
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Sanya Kruus
которых гибнет не меньше, а то и больше? Это по информации тех же террористов, у которых в больнице погибло 800 людей? смешно
это Израиль уже построил ракеты, останки которых растворяются как соль в воде, при этом сам объект останется целым, но умрет несколько тысяч!!1 жертвы видимо тоже растворяются 🤔
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ Михо
А Израиль вообще кто то поддерживает кроме политиков? Где флаги и тд?
по опросам видел что плюс минус 50/50 в западных странах. это на основе опросов общественного мнение (на примере США и Великобритании)

Причем молодые в основном поддерживают Палестину, а более возрастные Израиль
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ Reims Start 2023
Комментарий удален модератором
Израиль не оккупант, т.к. на момент создания еврейского государства Палестины не существовало в принципе. Там был британский мандат. И в последствии вместо объявления палестинского государства, местные арабы при поддержке половины арабских стран ближнего востока решили уничтожить Израиль и убить всех евреев. Результат закономерен - Израиль берет под свой контроль дополнительные территории, чтобы обеспечить себе безопасность. Когда не будет ХАМАСа и угроз существованию Израиля, палестинцы получат свое независимое государство. Это первое.

Второе: Жертвы среди детей могут быть, но не в тех количествах, которые указывает минздрав Газы, над которым имеет полное влияние ХАМАС. Их пропаганда работает полным ходом над тем, чтобы максимально выставить себя жертвой и получить помощь мирового сообщества.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RSI
То есть они скорбят по французскому учителю и предполагаемым военным преступлениям. А по жертвам 7го октября?
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Они против всех форм терроризма, но флаг показали только палестинский. Они точно против ВСЕХ форм терроризма?
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Мы против террористов, но поддерживаем террористов? Гениально!
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kupezz
Ответ votbelnas
Египет и Иордания отказываются принимать арабских палестинцев у себя, ОАЭ и Саудовская Аравия осуждает Хамас, Бахрейн говорит о важности продолжения налаживания отношений с Израилем. Так что что с арабскими странами все не так просто.
Так и Турция отказывается принимать, но доходчиво всем объяснили, что поддерживают Палестину. Конечно никто из этих стран не поддерживает Хамас, но если посмотреть чуть глубже, то какие то третьи силы расжигают конфликт, в том числе и религиозный, мусульман натравливают на иудеев, католиков на православных и т.д. Раскалывают общество, зарабатывают деньги, при чем мирные люди их совсем не интересуют. Не было бы России-Украины, Израиля -Палестины, то были бы другие страны на их месте. Скоро появится Китай-Тайвань, потом Сев.Корея-Южн.Корея и т.д. А кто-то сидит в кабинетах, пьет вискарик и считает миллиарды.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ Пылесос
По последнему опросу 89% "мирного" населения Газы поддерживает Хамас и их резню 7 октября. В той резне участвовало огромное количество простых палестинцев, не хамасовцев.
И кто же проводил недавно опрос в Газе?
Это явно или вброс (никто не проводил независимый опрос), или слова представителей Хамаса (которым естественно выгодно так сказать).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanya Kruus
Ответ Luffy Die
Комментарий удален модератором
вся инфа о погибших - инфа от министерства террористов. такая же правдивая, как и "800 погибших под завалами больницы из-за обстрела Израиля"
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ Galaxy s5 Tjk
Комментарий удален модератором
почему?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanya Kruus
Ответ kupezz
Они не поддерживают Хамас, они поддерживают мирное население Палестины, которых гибнет сейчас не меньше, а то и больше мирного населения Израиля.
которых гибнет не меньше, а то и больше? Это по информации тех же террористов, у которых в больнице погибло 800 людей? смешно
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ kupezz
Так и Турция отказывается принимать, но доходчиво всем объяснили, что поддерживают Палестину. Конечно никто из этих стран не поддерживает Хамас, но если посмотреть чуть глубже, то какие то третьи силы расжигают конфликт, в том числе и религиозный, мусульман натравливают на иудеев, католиков на православных и т.д. Раскалывают общество, зарабатывают деньги, при чем мирные люди их совсем не интересуют. Не было бы России-Украины, Израиля -Палестины, то были бы другие страны на их месте. Скоро появится Китай-Тайвань, потом Сев.Корея-Южн.Корея и т.д. А кто-то сидит в кабинетах, пьет вискарик и считает миллиарды.
ну так было во все времена, тут ничего нового.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Берин
Ответ kupezz
Флажками махать? Победитель понятен? Палестину поддерживает Иран и практически весь арабский мир, так что этот конфликт в долгую и не факт, что Израиль с США ( героями, которые всех поддерживают, но почему то издалека и которые как всегда сливаются, когда начинает пахнуть жареным) вывезут эту бойню.
мирные мусульмане собираются организовать бойню. интересно получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kupezz
Ответ Дима Берин
Подскажите, пожалуйста, а почему никто не жжет Тору или Библию? Или Дао Дэ Цзин или индуистские Веды? Вы представляете чтобы отряды смертников иудеев пошли за это устраивать терракты?
Вполне себе представляю такой сценарий и думается, что с этой стороны тоже церемониться никто не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Ответ RSI
То есть они скорбят по французскому учителю и предполагаемым военным преступлениям. А по жертвам 7го октября?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stason79
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий удален модератором
так "до" этого бы и скорбили. это первый матч после 7 октября.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий