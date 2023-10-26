Фанаты «ПСЖ» почтили память жертв конфликта на Ближнем Востоке и показали флаг Палестины: «Париж против всех форм терроризма»

Фанаты «ПСЖ» высказались о конфликте на Ближнем Востоке во время матча ЛЧ.

Во время игры группового этапа чемпионов против « » (3:0) парижские ультрас развернули несколько баннеров, касающихся конфликта Израиля и Палестины.

«Ближний Восток: пусть все невинные жертвы упокоятся с миром. Военные преступления в секторе Газа, что делает международное сообщество?», «Париж против всех форм терроризма», – такие баннеры были продемонстрированы объединением Collectif Ultras Paris.

Кроме того, на трибуне фанатов был показан флаг , которую ультрас « » поддерживают исторически.

Помимо демонстрации баннеров о конфликте, болельщики почтили память учителя Доминика Бернара, убитого в результате нападения на школу в Аррасе. «Не трогайте наше национальное образование. Покойся с миром, Доминик Бернар», – гласил баннер фанатов.

Отметим, что УЕФА запрещает любые политические послания на трибунах во время матчей еврокубков. Баннеры были сняты стюардами через несколько минут.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!