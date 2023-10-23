Эндж Постекоглу: «Футбол может стать формой эскапизма – за 90 минут можно ненадолго отвлечь людей. Матчи не подходят для демонстрации политической и религиозной принадлежности»

Эндж Постекоглу считает, что футбол способен помочь отвлечься от ситуации в мире.

«Я всегда считал величайшей ролью спорта, особенно футбола, то, что он может стать формой эскапизма – звучит тривиально, но это так.

Девяносто минут, за которые можно ненадолго увести людей подальше от того, с чем они сталкиваются в жизни, на некоторое время, ожидая периода, когда вы будете знать, что находитесь рядом с людьми, поддерживающими клуб. В этот момент вы едины.

Может быть, в этом контексте мы сможем обеспечить им какое-то утешение или даже немного радости, которая отвлечет их от того, через что они проходят.

Футбольный матч – неподходящая площадка для демонстрации политической или религиозной принадлежности или чего-то, что может быть расценено как подстрекательство.

Я не хранитель этого клуба. Я работаю здесь четыре месяца, люди проводят в своих клубах всю жизнь. Я не собираюсь указывать людям, что им чувствовать, как себя вести, как поступать и что думать. Другим очень легко судить, но во всем этом нужно думать о людях, которых это коснулось непосредственно.

Что касается позиции клуба – где бы я ни работал, я всегда руководствовался реакцией клуба на подобные вещи, потому что они общаются с гораздо большим количеством людей и лучше понимают обстановку, чем люди вроде меня. Я не собираюсь судить о том, как люди ведут себя или что им можно делать, но в рамках нашей роли в понедельник мы хотим сыграть, надеюсь, в захватывающий футбол, вызвать улыбки на лицах и дать людям повод почувствовать себя хорошо», – сказал главный тренер « ».

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