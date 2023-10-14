Антонио раскритиковал Саутгейта за невызов Уорд-Проуза в сборную Англии: «Позор. У Джеймса такая статистика, а тренер берет тех, кто даже не играет»
Микаил Антонио раскритиковал тренера сборной Англии за невызов Уорд-Проуза.
«Я расстроен действиями Саутгейта. Может быть, Джеймс и новый игрок в «Вест Хэме», но он берет на себя ответственность!
Как Уорд-Проуз мог не получить вызов в сборную? Это позор. У него такая статистика. Он играет из недели в неделю на протяжении многих лет. А [Саутгейт] продолжает брать людей, которые даже не играют.
Уважаю, когда в сборную идут качественные футболисты, но если ты не играешь, ты не должен ехать в сборную. [Саутгейт] говорил, что [игроков будут выбирать по форме], когда только пришел в сборную. Сейчас эти слова ушли в прошлое.
Иногда тренеры предпочитают игроков, которым они доверяют. Я понимаю это, но это Англия. Он создал свой собственный состав АПЛ. Но когда ты играешь на максимуме возможностей, когда ты добиваешься результатов, ты должен быть вознагражден. А вознаграждение – это и есть Англия.
Если у тебя статистика, которая позволяет тебе быть в составе, ты должен быть в составе», – сказал форвард «Вест Хэма» в эфире подкаста Footballer’s Football.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Я уверен, топовый европейский тренер сделал бы из нынешнего состава англичан годную конфету..
Лучший штрафник в мире как по цифрам, так и по исполнению. Передачи радиоуправляемые на любой вкус. Играл в команде уровня чемпионшипа, но всегда выбивал приличную стату
Галлахер тоже был первым парнем на деревне в Пэлесе. Только ему было 21, а не 28 как Праузу. Поставь Галлахера в Вест Хэм и он там будет королем.
На счет Хендо и Филлипса согласен. Один старый, второй не играет.