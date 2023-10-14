Антонио раскритиковал Саутгейта за невызов Уорд-Проуза в сборную Англии: «Позор. У Джеймса такая статистика, а тренер берет тех, кто даже не играет»

Теги Вест Хэм Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Микаил Антонио Джеймс Уорд-Проуз Футбол

Микаил Антонио раскритиковал тренера сборной Англии за невызов Уорд-Проуза.

«Я расстроен действиями Саутгейта. Может быть, Джеймс и новый игрок в «Вест Хэме», но он берет на себя ответственность!

Как Уорд-Проуз мог не получить вызов в сборную? Это позор. У него такая статистика. Он играет из недели в неделю на протяжении многих лет. А [Саутгейт] продолжает брать людей, которые даже не играют.

Уважаю, когда в сборную идут качественные футболисты, но если ты не играешь, ты не должен ехать в сборную. [Саутгейт] говорил, что [игроков будут выбирать по форме], когда только пришел в сборную. Сейчас эти слова ушли в прошлое.

Иногда тренеры предпочитают игроков, которым они доверяют. Я понимаю это, но это Англия. Он создал свой собственный состав АПЛ. Но когда ты играешь на максимуме возможностей, когда ты добиваешься результатов, ты должен быть вознагражден. А вознаграждение – это и есть Англия.

Если у тебя статистика, которая позволяет тебе быть в составе, ты должен быть в составе», – сказал форвард «Вест Хэма» в эфире подкаста Footballer’s Football.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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34 комментария

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Кенигсбергер
Ответ ParvizLNDRreal
По факту. Какого черта в составе делает холодильник
Уорд-Прауз не едет в сборную не из-за холодильника. Но все равно вызов Галлахера, Филлипса и Хендерсона тоже ниачом, можно было вызвать УП вместо любого из них.
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dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
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ParvizLNDRreal
По факту. Какого черта в составе делает холодильник
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rigobersong
Ответ dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
Будь объективен, до Саутгейта Англия была посмешищем, у него финал Евро и полуфинал ЧМ, о какой машине может идти речь?:) Это все сказки, видели мы эти машины с Лэмпардами, Джеррардами, Руни и прочими звездами, которые вылетали постоянно от всех подряд:))
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Shuller18
Ответ Кенигсбергер
Уорд-Прауз не едет в сборную не из-за холодильника. Но все равно вызов Галлахера, Филлипса и Хендерсона тоже ниачом, можно было вызвать УП вместо любого из них.
Галлахер в основе Челси как бы играет, Хендо больше как дядька по старой памяти. А вот Филлипс да, Саутгейт какую-то непонятную любовь к нему испытывает.
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Озил, озю и буду озить
Ответ ParvizLNDRreal
По факту. Какого черта в составе делает холодильник
Ладно холодильник. Он хоть какую-то практику имеет. А что в сборной делает Келвин Филлипс, который играет только за сборную и всё? У него 53 минуты за Сити с момента перехода
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Тухель
Ответ dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
Да видели мы уже эти супер сборную Англии я всю жизнь вижу. Без Саутгейт 1/4 это предел. А иногда умудрялись даже на Евро не отбираться имея супер пупер состав.
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градус ненависти
Сборные - агентская тема для повышения ликвидности активов, пора бы привыкнуть, Агузарова не даст соврать;)
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ParvizLNDRreal
Ответ Кенигсбергер
Уорд-Прауз не едет в сборную не из-за холодильника. Но все равно вызов Галлахера, Филлипса и Хендерсона тоже ниачом, можно было вызвать УП вместо любого из них.
Речь не о том, что он не едет из-за холодильника. А о том, что он вызывает явно тех, кто на данный момент не заслуживает там быть.
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AmanEsen
Ответ Кенигсбергер
Уорд-Прауз не едет в сборную не из-за холодильника. Но все равно вызов Галлахера, Филлипса и Хендерсона тоже ниачом, можно было вызвать УП вместо любого из них.
Ну Галлахер заслужил своей игрой, Хендерсон ушел из АПЛ всего пару месяцев назад. Вот вызов Филлипса (если ты не врешь) это реально дичь какая-то.
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DonaldBrashear 2.0
Уорд-Прауз вообще красавчик, ВХ во многом за счет его передач очки добывают. Передачи с угловых - это что-то с чем-то, как радиоуправляемые. Очень жаль, что Харри в ВХ не перешел, они бы просто составили идеальный дуэт, который, кстати, можно и в сборной наладит. Уорд-Прауз явно сильнее Хендо, Галлахера и Филлипса, по крайней мере прямо сейчас.
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dr. cage
Ответ rigobersong
Будь объективен, до Саутгейта Англия была посмешищем, у него финал Евро и полуфинал ЧМ, о какой машине может идти речь?:) Это все сказки, видели мы эти машины с Лэмпардами, Джеррардами, Руни и прочими звездами, которые вылетали постоянно от всех подряд:))
Достижения Саутгейта значительные конечно, но по качеству достижения этих резалтов есть вопросы.. Имея в составе 2-3х добротных напов, мощные фланги, плеймекеров на любой вкус и цвет, команда Саутгейта играет в нудло со счетами как у Барсы Хави: один ноль, один ноль.. К тому же, совершено случайно, достижения эти у англичан произошли ровно в те моменты, когда в Европе разом лихорадит Германию, Испанию, Италию, Голландию..

Я уверен, топовый европейский тренер сделал бы из нынешнего состава англичан годную конфету..
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Сардoр Ikramov
хэндо рабочая лошадка
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ML26
Уард-Прауз самый недооценённый полузащитник последних 5 лет.
Лучший штрафник в мире как по цифрам, так и по исполнению. Передачи радиоуправляемые на любой вкус. Играл в команде уровня чемпионшипа, но всегда выбивал приличную стату
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Marcus-light
Ответ dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
А какой тренер сборной не "физрук"? Кроме Дешама? Зачем отличному тренеру управлять сборной?
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Proper Chels
Ответ DonaldBrashear 2.0
Уорд-Прауз вообще красавчик, ВХ во многом за счет его передач очки добывают. Передачи с угловых - это что-то с чем-то, как радиоуправляемые. Очень жаль, что Харри в ВХ не перешел, они бы просто составили идеальный дуэт, который, кстати, можно и в сборной наладит. Уорд-Прауз явно сильнее Хендо, Галлахера и Филлипса, по крайней мере прямо сейчас.
Прауз разве что стандарты лучше Галлахера исполняет. Во всем остальном нет.
Галлахер тоже был первым парнем на деревне в Пэлесе. Только ему было 21, а не 28 как Праузу. Поставь Галлахера в Вест Хэм и он там будет королем.
На счет Хендо и Филлипса согласен. Один старый, второй не играет.
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mr kovalsky
И в чем он неправ? Физрук поди еще не в курсе кто такой Уорд Прауз
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slow focus
Ответ dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
этот физкультурник какой надо физкультурник. и в финал Евро выводил, и серию пенальти на ЧМ выигрывал, и неизвестно чем бы всё закончилось если бы Кейн не стотенхэмил в матче с французами. англичане нашли своего коуча, по крайней мере для этого поколения. метаться сейчас к разным "лютым топчикам" типа Моуриньо - жесточайшая ошибка и неуважение к Саутгейту
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Shnur
Ответ dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
Не страшно. Посмотрите на сборную Бельгии, по именам машина, а завести никто не смог.
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mr kovalsky
Ответ dr. cage
Вообще страшно представить, какой машиной могла быть сборная Англия, если бы у руля перманентно не был островной физкультурник среднего уровня..
Все эти сборные с топ игроками, превращающийся в топовые супер машины давно превратились в сказку, в сборных по умолчанию не может быть той сыгранности, что в клубах, там и близко не может быть уровень футбольных топ команд, поэтому и идут туда в основном сбитые летчики и пенсионеры, чтобы работать без нагрузок
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Pavel Fedorov
Ответ rigobersong
Будь объективен, до Саутгейта Англия была посмешищем, у него финал Евро и полуфинал ЧМ, о какой машине может идти речь?:) Это все сказки, видели мы эти машины с Лэмпардами, Джеррардами, Руни и прочими звездами, которые вылетали постоянно от всех подряд:))
На чм2018 и евро англичанам очень везло с сеткой. Колумбия (полученная со второго места в группе), Швеция, Дания, Украина - единственная топ сборная, которую они обыграли в плейофф за 3 крупных турнира при Саутгейте, это хромая Германия в домашнем матче на Уэмбли.
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Кенигсбергер
Ответ Proper Chels
Галлахер топ. Капитанит в Челси, железный игрок старта в начале сезона. Нужно матчи смотреть.
Галлахер железный игрок старта в хромом Челси. О вау, вот это уровень, вот это "топ", не что Уорд-Прауз.
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Proper Chels
Ответ Кенигсбергер
Уорд-Прауз не едет в сборную не из-за холодильника. Но все равно вызов Галлахера, Филлипса и Хендерсона тоже ниачом, можно было вызвать УП вместо любого из них.
Галлахер топ. Капитанит в Челси, железный игрок старта в начале сезона. Нужно матчи смотреть.
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Okaka
Микаел красавчик
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Валерий Князькин
Джеймс один из самых недооцененных английских игроков. Но стоит только догадываться почему его не особо ценят в сборной и почему за ним не выстроилась очередь из топ-клубов этим летом после вылета святых. Он годами был одним из лидеров своего клуба, если не лучшим, но все гонялись за полузащитниками сыгравшими один приличный сезон на высоком уровне
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