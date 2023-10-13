Клинтон Н’Жи: «Москва – один из лучших городов в мире! Мэр делает хорошую работу для его развития»

Клинтон Н’Жи отметил хорошую работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

«Москва намного лучше чем, и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас – просто небольшая деревня в Турции.

Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», – сказал бывший форвард « », посетивший Москву вместе со сборной .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию