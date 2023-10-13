Клинтон Н’Жи: «Москва – один из лучших городов в мире! Мэр делает хорошую работу для его развития»
Клинтон Н’Жи отметил хорошую работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы.
«Москва намного лучше чем, Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас – просто небольшая деревня в Турции.
Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», – сказал бывший форвард «Динамо», посетивший Москву вместе со сборной Камеруна.
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P. S.
Когда фирму в которой раньше я работал (французская), закрывали, так для директора (француза), была трагедия, что его возвращают во Францию. Он реально был в депрессии. Очень не хотел уезжать из Москвы!