Клинтон Н’Жи: «Москва – один из лучших городов в мире! Мэр делает хорошую работу для его развития»

Теги премьер-лига Россия Сивасспор Динамо Москва сборная Камеруна по футболу Сергей Собянин Клинтон Н'Жи Спорт-Экспресс Футбол

Клинтон Н’Жи отметил хорошую работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

«Москва намного лучше чем, Сивас и Стамбул. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура. Тот же Сивас – просто небольшая деревня в Турции.

Москва для меня один из лучших городов в мире! Мэр Москвы делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», – сказал бывший форвард «Динамо», посетивший Москву вместе со сборной Камеруна.

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39 комментариев

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ДМ-1чемпион
Москва реально очень красивый, безопасный, чистый и развитый город! Могу с уверенностью это подтвердить, так как обьездил реально пол Европы. Все кто будет гнать, что Клинтон врет, никогда не были за бугром! Москва супер город!
P. S.
Когда фирму в которой раньше я работал (французская), закрывали, так для директора (француза), была трагедия, что его возвращают во Францию. Он реально был в депрессии. Очень не хотел уезжать из Москвы!
+40
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Артем Русанов
Ответ mutsulhanov@icloud.com
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В Москву приезжают единицы россиян?) ааххахахааа
+29
-2
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Roman Araslanov
В плане перекладывания плитки так вообще, работа фантастическая!
+34
-16
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ДМ-1чемпион
Ответ romanisti89
братан, а ты был в спальных районах Москвы?
Я живу в спальном районе Москвы! Мои родные и друзья живут в спальных районах Москвы! И что!?
+15
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ДМ-1чемпион
Ответ Roman Araslanov
В плане перекладывания плитки так вообще, работа фантастическая!
Живу в Москве! Каждый день передвигаюсь по городу! И что-то не заметил в этом году "перекладывания плитки"! Где вы это видели!? Все ещё по старым соевым методичкам работаете! Они уже устарели! Отстаёте от жизни.
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zer
спору нет, Москва прекрасна
+7
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Сергей48
Москва лучший город мира🇷🇺!
+8
-2
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ivan Morozov 20
Ответ Архитектор Мендисабаль
Как-то незаметно он покинул РПЛ. В чём были причины? Из-за давления извне? Хотя, с другой стороны, его соотечественник Нгамалё в той же команде играет, как ни в чём не бывало...
деревяха обычная
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Андрей Никитин99
Ответ mutsulhanov@icloud.com
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Raman Juve
Ответ ДМ-1чемпион
Живу в Москве! Каждый день передвигаюсь по городу! И что-то не заметил в этом году "перекладывания плитки"! Где вы это видели!? Все ещё по старым соевым методичкам работаете! Они уже устарели! Отстаёте от жизни.
Да нет, активно на садовом перекладывали, на окраинах тоже. Но где-то положили асфальт вместо плитки
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Ярик01
Спасибо Сергей Семенычу на наше счастливое пенсионерство!
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ДМ-1чемпион
Ответ Архитектор Мендисабаль
Как-то незаметно он покинул РПЛ. В чём были причины? Из-за давления извне? Хотя, с другой стороны, его соотечественник Нгамалё в той же команде играет, как ни в чём не бывало...
Просто проиграл конкуренцию. Не соответствовала цена-качество игры!
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Насонов Дмитрий
Ну а фиг ли - вся страна работает на благополучие Москвы
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Marathon50
Ответ ДМ-1чемпион
Москва реально очень красивый, безопасный, чистый и развитый город! Могу с уверенностью это подтвердить, так как обьездил реально пол Европы. Все кто будет гнать, что Клинтон врет, никогда не были за бугром! Москва супер город! P. S. Когда фирму в которой раньше я работал (французская), закрывали, так для директора (француза), была трагедия, что его возвращают во Францию. Он реально был в депрессии. Очень не хотел уезжать из Москвы!
Вообще не хотел уезжать из москвы? там так душевно, по-домашнему все?
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Alex Miheev
Ответ ДМ-1чемпион
Москва реально очень красивый, безопасный, чистый и развитый город! Могу с уверенностью это подтвердить, так как обьездил реально пол Европы. Все кто будет гнать, что Клинтон врет, никогда не были за бугром! Москва супер город! P. S. Когда фирму в которой раньше я работал (французская), закрывали, так для директора (француза), была трагедия, что его возвращают во Францию. Он реально был в депрессии. Очень не хотел уезжать из Москвы!
Лучший город земли!
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Pavelaznaurov
А он вообще знает что здесь от его имени постят….а вы говорите болгары——дальше пошли…..
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Evgeny Valyaev
Гражданство Москвы этому господину!
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ДМ-1чемпион
Ответ mutsulhanov@icloud.com
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А ХА ХА.. Ну откуда вы это взяли!? Какие тысячи!? Куда, зачем!? Уровень жизни сейчас в России ничем не хуже, а во многом лучше чем в Европе (если ты работаешь и не полный ноль)!
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ApXuMaHqPuT
Клинтон явно метит в депутаты мосгордумы😝
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Viktor Martunov
Ответ ApXuMaHqPuT
Клинтон явно метит в депутаты мосгордумы😝
Не, это Бразил игравший в КБ, Краснодаре, Ж/Д метит, или мечет.
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