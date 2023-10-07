Хавбек «Ростова» Мохеби об игре с «Краснодаром»: «Судья мог бы разбираться лучше в некоторых эпизодах Могло быть удаление»
Хавбек «Ростова» Мохаммад Мохеби недоволен работой судей в матче с «Краснодаром».
В субботу «Ростов» проиграл «Краснодару» в гостевом матче 11‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи 2:0. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Рафаэлем Шафеевым.
«Это сложно. Это тот результат, которого мы не хотели, мы вели со счетом 2:0, но проиграли.
Судья мог бы в некоторых эпизодах разбираться чуть лучше, как в концовке игры с опорным хавбеком «Краснодара». У него была желтая карточка, он меня ударил в ногу, там могло быть удаление», – сказал Мохеби.
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