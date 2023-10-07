Хавбек «Ростова» Мохеби об игре с «Краснодаром»: «Судья мог бы разбираться лучше в некоторых эпизодах Могло быть удаление»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Краснодар Матч ТВ Мохаммад Мохеби Рафаэль Шафеев Футбол

Хавбек «Ростова» Мохаммад Мохеби недоволен работой судей в матче с «Краснодаром».

В субботу «Ростов» проиграл «Краснодару» в гостевом матче 11‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:3, хотя вел по ходу встречи 2:0. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«Это сложно. Это тот результат, которого мы не хотели, мы вели со счетом 2:0, но проиграли.

Судья мог бы в некоторых эпизодах разбираться чуть лучше, как в концовке игры с опорным хавбеком «Краснодара». У него была желтая карточка, он меня ударил в ногу, там могло быть удаление», – сказал Мохеби.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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antip2000@pisem.net
Да, Кади конечно чудил на ровном месте, но сколько раз не свистели на Кордобе, там 2-3 защитника уже наудалять можно было.
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артмаст
бездарный нападающий
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расформировать московские кабинеты
🤡
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Жаргал Шадапов
Ответ артмаст
бездарный нападающий
Напротив, очень понравилась его игра
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nelmaa1950@mail.ru
Судья много раз не фиксировал нарушения игроков Ростова там,где вообще надо было желтую давать!
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Шухрат Казыев
Играть надо лучше
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KIS-83
сколько вас удалять надо было, в первом тайме только свистели вам
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Ваге Геворгян
У Ростова есть да, не дал вторую жк за игру рукой, а дал-Ивичу, Кади и Сперцяну
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ артмаст
бездарный нападающий
А он нападающий? Откуда инфа? Если не секрет, конечно.
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