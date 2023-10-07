Ришарлисон не забил в пустые ворота «Лутона» из вратарской площади
Ришарлисон не воспользовался опасным моментом в матче против «Лутона».
«Тоттенхэм» играет с «Лутоном» в рамках 8-го тура АПЛ (0:0).
У форварда «шпор» Ришарлисона была возможность открыть счет на 3-й минуте – он замыкал прострел Деяна Клусевски с фланга. Вратарь не дотянулся до мяча, защитник не успел его перехватить, и бразилец бил по пустым воротам из пределов вратарской площади.
Однако Ришарлисон не смог реализовать этот момент – мяч сорвался у него с ноги и пролетел мимо ворот.
Фото: кадр из трансляции
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