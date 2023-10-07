Ришарлисон не забил в пустые ворота «Лутона» из вратарской площади

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Лутон Ришарлисон Деян Кулусевски Футбол

Ришарлисон не воспользовался опасным моментом в матче против «Лутона».

«Тоттенхэм» играет с «Лутоном» в рамках 8-го тура АПЛ (0:0). 

У форварда «шпор» Ришарлисона была возможность открыть счет на 3-й минуте – он замыкал прострел Деяна Клусевски с фланга. Вратарь не дотянулся до мяча, защитник не успел его перехватить, и бразилец бил по пустым воротам из пределов вратарской площади. 

Однако Ришарлисон не смог реализовать этот момент – мяч сорвался у него с ноги и пролетел мимо ворот. 

Фото: кадр из трансляции

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11 комментариев

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BroSport
зато он танцует лучше всех бразильских голубей
+11
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Мансур Мадаев
до чего же он не доигрок
+4
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Антон Фалафель
Навёл на себя порчу вместе с этой кринжёвой татухой на спине.
+1
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Vvild
Ответ al
гол бы его ещё не засчитать ... и одного "петуха" уже удалили)))
Боже, вы и сюда приползли поплакать?
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уркунде
Косая квочка
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RealJon
ему точно нужно в шаману ходить, а не к психологу
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corazón blanco
Ришарлисон этого такого типа игрок, которому проще через себя в падении забить, чем из такого убойного момента)
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Херр Майор
Если Постекоглу сможет хоть что-то из него слепить - можно ставить памятник
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Vvild
Недоразумение, а не футболист
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Чёрный тюльпан
Так это стандартный Ришарлисон, первый раз что ли у него такое? Такая же бразильская браковка, как и Фред (тот, что полузащитник).
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